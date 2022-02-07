İstanbul İzmir Otoyolu’ndan ekonomiye dev katkı

Karaismailoğlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa ile İzmir gibi nüfusu yoğun iller ile Türkiye'nin dünyaya açılan önemli ihracat kapısı niteliğindeki bölge genelini ilgilendiren projenin yerel kalkınmaya da yarar sağlandığına dikkati çekerek, otoyolun bölgede gündelik hayatı ve ekonomiyi daha da canlandırdığını, yöredeki turizm ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunduğunu kaydetti.