İstanbul, İzmir, Bursa...500.000 TL, 750.000 TL'ye SIFIR DAİRE! Ev almak isteyenlere 3.000.000 TL kredi fırsatı! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank

Bankalar son dakika duyurdu! Konut kredisi hakkında detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kamu bankaları ev sahibi olmak isteyenlere 3 milyon liraya varan tutarda nakit para desteği sağlayacak. Söz konusu kredi paketinden hem konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahipleri hem de riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracılar da yararlanabilecek. İşte, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank'ın konut kredisi kampanyaları...