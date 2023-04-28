28 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul, İzmir, Bursa...500.000 TL, 750.000 TL'ye SIFIR DAİRE! Ev almak isteyenlere 3.000.000 TL kredi fırsatı! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank

İstanbul, İzmir, Bursa...500.000 TL, 750.000 TL'ye SIFIR DAİRE! Ev almak isteyenlere 3.000.000 TL kredi fırsatı! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank

Bankalar son dakika duyurdu! Konut kredisi hakkında detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kamu bankaları ev sahibi olmak isteyenlere 3 milyon liraya varan tutarda nakit para desteği sağlayacak. Söz konusu kredi paketinden hem konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahipleri hem de riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracılar da yararlanabilecek. İşte, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank'ın konut kredisi kampanyaları...

Giriş Tarihi: 28.04.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 08:36
  • 1
  • 19
İstanbul, İzmir, Bursa...500.000 TL, 750.000 TL’ye SIFIR DAİRE! Ev almak isteyenlere 3.000.000 TL kredi fırsatı! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Ev almak isteyenlere 3.000.000 TL'ye düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veriliyor. TOKİ İlk Evim, İlk İş Yerim kampanyasının ardından Türkiye'nin gözü bu sefer, bankaların uyguladığı orta gelirliye konut kampanyasına çevrildi. Kamu bankaları ev sahibi olmak isteyenlere peş peşe duyurdu. Vakıfbank Kentsel Dönüşüm Kredisi paketinde aranılan şartları taşıyan kişilere 3 milyon TL'ye varan tutarda nakit para desteği sağlayacak. İşte, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank'ın konut kredileri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
İstanbul, İzmir, Bursa...500.000 TL, 750.000 TL’ye SIFIR DAİRE! Ev almak isteyenlere 3.000.000 TL kredi fırsatı! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank

VAKIFBANK YENİ EVİM KONUT KREDİSİ

*Bankamız ile anlaşmalı yüklenicilerin sattığı yalnızca sıfır konutlar için geçerlidir.
*Aylık %0,69'dan başlayan faiz oranları ve 180 ay vade ile kullanılabilecektir.
*Yükleniciden, beyan edilen konut satış bedelinin %5'i kredi için taksit katkısı olarak peşin alınacaktır.


Yeni Evim Konut Kredisi Kampanyası kapsamında kullandırılacak kredinin bölgelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır.

  • 3
  • 19
İstanbul, İzmir, Bursa...500.000 TL, 750.000 TL’ye SIFIR DAİRE! Ev almak isteyenlere 3.000.000 TL kredi fırsatı! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank

*İlk 3 yıl vadede yüklenici katkısı düştükten sonra kalan taksit tutarı hane gelirinin %30'undan fazla ise %30'unu aşan kısım *kadar hazine katkısı sağlanacaktır.
*Kampanyanın koşulları ile ilgili detaylı bilgi almak için en yakın şubemize başvurabilir veya linke tıklayabilirsiniz.

  • 4
  • 19
İstanbul, İzmir, Bursa...500.000 TL, 750.000 TL’ye SIFIR DAİRE! Ev almak isteyenlere 3.000.000 TL kredi fırsatı! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank

Bölgeler 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge

Şehirler İstanbul Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla Diğer Şehirler

Azami Kredi Tutarı 5.000.000 TL 3.000.000 TL 2.000.000 TL

  • 5
  • 19
İstanbul, İzmir, Bursa...500.000 TL, 750.000 TL’ye SIFIR DAİRE! Ev almak isteyenlere 3.000.000 TL kredi fırsatı! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank

Azami Konut Satış Bedeli 9.000.000 TL 5.000.000 TL 3.000.000 TL

Azami Gelir 80.000 TL 65.000 TL 45.000 TL