Emekli maaşını artıran yöntem çıktı! SGK - SSK emekli ayığı yükseliyor! SGK’ya bildirim yapılması kafi olacak! En düşük emekli maaşı...

- Emekli aylığı hesaplaması yapılırken dikkat edilen en önemli nokta, kişinin prime bağlı esas kazancıdır. Diğer bir deyişle bordrodaki brüt maaş miktarıdır. Bu tutar ne kadar fazla ise avantaj o kadar çok olur. Bu sebeple eğer maaşınız asgari ücretten yüksekse maaşınızın düşük gösterilmesine müsaade etmeyin.