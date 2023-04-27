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Emekli maaşını artıran yöntem çıktı! SGK - SSK emekli ayığı yükseliyor! SGK'ya bildirim yapılması kafi olacak! En düşük emekli maaşı...

Emeklilik sistemi için son dakika gelişmeler devam ediyor. Emekli olmadan önce birkaç hususa dikkat edilerek maaşlarda artış sağlanabiliyor. Bu süreçte fazla maaş getirisi sağlayabilirsiniz 2023 senesinde emeklilere yönelik oluşturulan çoğu yeni çalışma ile detaylı kazanımlar elde eden çok sayıda vatandaş ise çalışırken emekli aylıklarını nasıl artırabileceklerini incelemeye başladı. Emekli maaşını artıran yöntemler araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, emekli maaşı nasıl artırılır? Emekli maaşını artırmak mümkün mü?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 14:21
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Emekli maaşını artıran yöntem çıktı! SGK - SSK emekli ayığı yükseliyor! SGK’ya bildirim yapılması kafi olacak! En düşük emekli maaşı...

Milyonlarca vatandaş emeklilik hayaline kavuşmak için sistemde belirlenen şartları yerine getirmeye çalışıyor. Emekli maaşlarını artırmanın da birçok yöntemi bulunuyor. Emekli maaşını yükselten çoğu program olmasına karşın çok az birey bu yöntemlere başvuruyor. Ortaya çıkan detaylara göre, son 3,5 senede SGK'ya sahip olunan senenin tavan fiyatı üzerinden kazanç belirten emeklilerin maaşlarında artış yapıldığı belirlendi. İşte emekli maaşını artırmak için formüller!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşını artıran yöntem çıktı! SGK - SSK emekli ayığı yükseliyor! SGK’ya bildirim yapılması kafi olacak! En düşük emekli maaşı...

EMEKLİ MAAŞI YÜKSELTİLEBİLİR Mİ?

Emekli maaşını yükseltmenin yolu, planlama yapmaktan geçer. Bu sebeple emeklilik planını son yıllara bırakmamak ve şimdiden yapmak gerekiyor. Ne kadar çabuk davranırsanız o kadar yüksek emekli maaşı elde edebilirsiniz.

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Emekli maaşını artıran yöntem çıktı! SGK - SSK emekli ayığı yükseliyor! SGK’ya bildirim yapılması kafi olacak! En düşük emekli maaşı...

Eğer zamanınız az ise en azından son 3,5 seneyi iyi değerlendirerek ve yüksek prim yatırarak durumu lehinize çevirebilirsiniz. Böylelikle emekli olduğunuz zaman alacağınız maaş da daha yüksek olur.

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Emekli maaşını artıran yöntem çıktı! SGK - SSK emekli ayığı yükseliyor! SGK’ya bildirim yapılması kafi olacak! En düşük emekli maaşı...

DAHA YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ALMAK İÇİN NE YAPILMASI GEREKİYOR?

Alınacak bazı önlemlerle emekli maaşı yükseltilebilir. Bunun için yapılması gerekenler:

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Emekli maaşını artıran yöntem çıktı! SGK - SSK emekli ayığı yükseliyor! SGK’ya bildirim yapılması kafi olacak! En düşük emekli maaşı...

- Emekli aylığı hesaplaması yapılırken dikkat edilen en önemli nokta, kişinin prime bağlı esas kazancıdır. Diğer bir deyişle bordrodaki brüt maaş miktarıdır. Bu tutar ne kadar fazla ise avantaj o kadar çok olur. Bu sebeple eğer maaşınız asgari ücretten yüksekse maaşınızın düşük gösterilmesine müsaade etmeyin.