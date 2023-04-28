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Haberler Galeri İslam Memiş'ten bomba tahmin geldi! Altın fiyatlarında o aralık tarihe karışıyor! Mayıs ortası gram, çeyrek altın en az...

İslam Memiş'ten bomba tahmin geldi! Altın fiyatlarında o aralık tarihe karışıyor! Mayıs ortası gram, çeyrek altın en az...

Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler hem yatırımcının hem de vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kuyumcu esnafı Bayram Erdoğan, altın fiyatlarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. 1450-1500 TL zirvesi tarih olduğunu açıkladı. Altın almak ve satmak isteyenler için ise 16 liralık bir makas aralığı bulunuyor. Peki altın ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2023 09:38
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Altın Fiyatlarında o aralık TARİH OLDU! İslam Memiş bombayı patlattı! Sakın satmayın! Gram, çeyrek altın o eşiği geçecek!

Altın fiyatlarında beklenen tarihi zirve 1450 ile 1500 TL aralığında idi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuya ilişkin bombayı patlattı! Altın almak ve satmak isteyenler için makas aralığı belli oldu. Yeni güne yükselişle başlayan altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Peki altın ne kadar yükselecek? İşte canlı gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın Fiyatlarında o aralık TARİH OLDU! İslam Memiş bombayı patlattı! Sakın satmayın! Gram, çeyrek altın o eşiği geçecek!

ALTINDA SON DURUM NE?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.251 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,41 azalışla 1.242 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazanarak başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,72 artışla 1.251 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altını da 8.310 liradan satılıyor.

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Altın Fiyatlarında o aralık TARİH OLDU! İslam Memiş bombayı patlattı! Sakın satmayın! Gram, çeyrek altın o eşiği geçecek!

Altının ons fiyatı dün 1.990 dolardan kapanmasının ardından, bugün yüzde 0,60 yükselişle 2.002 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD'de geride kaldığı düşünülen bankacılık krizine ilişkin risklerin açıklanan bilançolar sonrası yeniden başlıca risk unsuru konumuna geldiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini söyledi.

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Altın Fiyatlarında o aralık TARİH OLDU! İslam Memiş bombayı patlattı! Sakın satmayın! Gram, çeyrek altın o eşiği geçecek!

İslam Memiş, yatırımcıların son dönemde merak ettiği sorulardan biri olan "Gram altında alım için hangi rakam beklenmeli, satış yapılmalı mı?" sorusuna yanıt veriyor. Gram altında üç farklı fiyat aralığının oluştuğunu belirten Memiş, Kapalıçarşı fiyatlarının geçerli olduğunu söylüyor.

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Altın Fiyatlarında o aralık TARİH OLDU! İslam Memiş bombayı patlattı! Sakın satmayın! Gram, çeyrek altın o eşiği geçecek!

16 LİRA MAKAS ARALIĞI VAR

Son günlerde gram altında ilginç bir gelişmenin yaşandığına dikkat çeken Memiş, altının gram fiyatının alışının 1340 lira, satışının 1356 lira olduğunu belirtiyor.