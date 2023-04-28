İslam Memiş'ten bomba tahmin geldi! Altın fiyatlarında o aralık tarihe karışıyor! Mayıs ortası gram, çeyrek altın en az...

Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler hem yatırımcının hem de vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kuyumcu esnafı Bayram Erdoğan, altın fiyatlarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. 1450-1500 TL zirvesi tarih olduğunu açıkladı. Altın almak ve satmak isteyenler için ise 16 liralık bir makas aralığı bulunuyor. Peki altın ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı?