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İstanbul Havalimanı başarısını sürdürdü: Yolcu sayısı 2020'nin ilk çeyreğinde 20 milyona yaklaştı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin hissedildiği ocak, şubat ve mart ayında, 142 bin 83 sefer düzenlenen İstanbul'daki havalimanlarından seyahat eden yolcu sayısı 19 milyon 287 bin 784 kişi olarak belirlendi.
Giriş Tarihi: 17.04.2020 11:25Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 11:27