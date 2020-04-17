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Haberler Galeri İstanbul Havalimanı başarısını sürdürdü: Yolcu sayısı 2020'nin ilk çeyreğinde 20 milyona yaklaştı

İstanbul Havalimanı başarısını sürdürdü: Yolcu sayısı 2020'nin ilk çeyreğinde 20 milyona yaklaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin hissedildiği ocak, şubat ve mart ayında, 142 bin 83 sefer düzenlenen İstanbul'daki havalimanlarından seyahat eden yolcu sayısı 19 milyon 287 bin 784 kişi olarak belirlendi.

Giriş Tarihi: 17.04.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 11:27
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İstanbul Havalimanı başarısını sürdürdü: Yolcu sayısı 2020'nin ilk çeyreğinde 20 milyona yaklaştı

Kovid-19 salgını nedeniyle uçuşların durdurulduğu ve iptallerin yaşandığı İstanbul'da, yılın ilk çeyreğinde sefer ve yolcu sayısında, geçen senenin aynı dönemine kıyasla azalma yaşandı.

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İstanbul Havalimanı başarısını sürdürdü: Yolcu sayısı 2020'nin ilk çeyreğinde 20 milyona yaklaştı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'nda ocak, şubat ve mart ayında iç hatta 1853, dış hatta 5 bin 478 sefer yapıldı. Yılın ilk 3 ayında 7 bin 331 uçuş bu havalimanından düzenlendiği belirlendi.

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İstanbul Havalimanı başarısını sürdürdü: Yolcu sayısı 2020'nin ilk çeyreğinde 20 milyona yaklaştı

Ocak-mart döneminde, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan toplam 48 bin 225 sefer icra edildi. Seferlerin 28 bin 588'i iç hat, 19 bin 637'si dış hat noktalarına yapıldı.

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İstanbul Havalimanı başarısını sürdürdü: Yolcu sayısı 2020'nin ilk çeyreğinde 20 milyona yaklaştı

Bu dönemde, İstanbul Havalimanı'nda iç hatta 22 bin 80, dış hatta 64 bin 447 sefer icra edildi. Yolcular, üç ay boyunca 86 bin 527 seferle bu havalimanından seyahat etti.

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İstanbul Havalimanı başarısını sürdürdü: Yolcu sayısı 2020'nin ilk çeyreğinde 20 milyona yaklaştı

Bu yılın ilk çeyreğinde, İstanbul'daki tüm havalimanlarından, iç hatta 52 bin 521, dış hatta 89 bin 562 olmak üzere toplam 142 bin 83 sefer icra edildiği belirlendi.