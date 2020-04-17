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Haberler Galeri Hangi bankalar 6 ay sonra ödemeli kredi veriyor? Özel bankalar 10.000 TL destek kredisi başvuruları başladı mı?

Hangi bankalar 6 ay sonra ödemeli kredi veriyor? Özel bankalar 10.000 TL destek kredisi başvuruları başladı mı?

6 ay geri ödemesiz kredi desteği veren bankalar hangileri? Hangi bankalar destek kredisi veriyor? Koronavirüsle mücadele kapsamında kamu bankaları tarafından hane halkı geliri 5.000 TL altında olan bireysel müşteriler için destek kredisi için başvurular alınmaya başlamıştı. Özel bankalardan da destek kredisi için adım atılması bekleniyor. Peki, 10.000 TL destek kredisi veren bankalar hangileri? Hangi bankalar 6 ay sonra ödemeli kredi veriyor? Özel bankalar destek kredisi için başvuru alıyor mu?

Giriş Tarihi: 17.04.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 12:45
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Hangi bankalar 6 ay sonra ödemeli kredi veriyor? Özel bankalar 10.000 TL destek kredisi başvuruları başladı mı?

6 ay ödemesiz kredi veren bankalar hangileri? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından ekonomik önlemler alınmaya başlandı. Bu kapsamda kamu bankaları tarafından 0,49 faizli 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli her ay aynı taksitli destek kredisi verilmeye başlandı. Temel ihtiyaç kredisine başvurular 1 Nisan'da başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, özel bankaların bu süreçteki faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Peki, hangi bankalar 6 ay sonra ödemeli kredi veriyor? Özel bankalar 10.000 TL destek kredisi başvuruları başladı mı? İşte cevaplar...

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Hangi bankalar 6 ay sonra ödemeli kredi veriyor? Özel bankalar 10.000 TL destek kredisi başvuruları başladı mı?

HANGİ BANKALAR 6 AY SONRA ÖDEMELİ KREDİ VERİYOR?

Düşük faizli destek kredisi 3 kamu bankası tarafından veriliyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank dışında özel bankalardan destek paketleri açıklanmadı.

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Hangi bankalar 6 ay sonra ödemeli kredi veriyor? Özel bankalar 10.000 TL destek kredisi başvuruları başladı mı?

BAKAN ALBAYRAK'TAN ÖZEL BANKALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, özel bankaların bu süreçteki faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulunarak, "Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz." ifadelerini kullandı.

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Hangi bankalar 6 ay sonra ödemeli kredi veriyor? Özel bankalar 10.000 TL destek kredisi başvuruları başladı mı?

Bu dönemde, kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunun da görülmesi gerektiğini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

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Hangi bankalar 6 ay sonra ödemeli kredi veriyor? Özel bankalar 10.000 TL destek kredisi başvuruları başladı mı?

"Uluslararası kurumlardan yardım isteme ve ülkeyi nereye sürükleyeceği belli olmayan para basma söylemlerinden sonra, bu konudaki duruşları ile de dertlerinin millet olmadığını gösterdiler. Başakşehir'deki dev hastanenin yolunu yapmayıp, Adana'da hiçbir araç, gereç ya da tıbbi donanıma sahip olmayan, sadece perdelerle ayrılmış fuar alanına 'Sahra Hastanesi' diyebilen bir zihniyetle muhatap oluyoruz sonuçta. Onu da baz ya da prototip diye aklamaya çalışacaklardır. Milletin ihtiyacı olan maskeyi stoklayanlar, gıdayı saklayanlar ne ise vatandaştan topladığı parayı, en çok ihtiyaç olan dönemde millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır. Süslü reklamlar bu yapılanı gizleyemez."