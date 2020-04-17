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Hangi bankalar 6 ay sonra ödemeli kredi veriyor? Özel bankalar 10.000 TL destek kredisi başvuruları başladı mı?
6 ay geri ödemesiz kredi desteği veren bankalar hangileri? Hangi bankalar destek kredisi veriyor? Koronavirüsle mücadele kapsamında kamu bankaları tarafından hane halkı geliri 5.000 TL altında olan bireysel müşteriler için destek kredisi için başvurular alınmaya başlamıştı. Özel bankalardan da destek kredisi için adım atılması bekleniyor. Peki, 10.000 TL destek kredisi veren bankalar hangileri? Hangi bankalar 6 ay sonra ödemeli kredi veriyor? Özel bankalar destek kredisi için başvuru alıyor mu?
Giriş Tarihi: 17.04.2020 12:34Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 12:45