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Son dakika: Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı tahsis numarası ödeme tarihleri
Son dakika haberi... Emeklilerin zamlı maaşları bugün itibarıyla yatmaya başladı. Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 liraya çıkarılmıştı. Emekli maaşı ödemeleri, emeklilerin tahsis numaralarının son hanesine göre yapılıyor. Peki, emekliler ne zaman maaş alacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte 2020 SGK SSK Bağkur zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 17.04.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 11:02
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