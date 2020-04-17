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Haberler Galeri Son dakika: Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı tahsis numarası ödeme tarihleri

Son dakika: Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı tahsis numarası ödeme tarihleri

Son dakika haberi... Emeklilerin zamlı maaşları bugün itibarıyla yatmaya başladı. Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 liraya çıkarılmıştı. Emekli maaşı ödemeleri, emeklilerin tahsis numaralarının son hanesine göre yapılıyor. Peki, emekliler ne zaman maaş alacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte 2020 SGK SSK Bağkur zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 11:02
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Son dakika: Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı tahsis numarası ödeme tarihleri

2020 zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği zamlı maaş ödemeleri başladı. Emekliler içi kazanç yılı olan 2020'de en düşük emekli maaşı 1.500 TL oldu. Bu kapsamda, yaklaşık 650.000 emeklinin maaşları zamlandı. Emekli maaş ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre yapılıyor. Peki, zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı tahsis numarası ödeme tarihleri...

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Son dakika: Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı tahsis numarası ödeme tarihleri

Nisan ayı itibarıyla maaşı 1.500 liranın altında olan emeklilere, 1.500 lira yatırılmaya başlanacak 650 bin emeklinin maaşında 500 liraya varan artış görülecek.

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Son dakika: Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı tahsis numarası ödeme tarihleri

Sadece yeni emekliler değil, Nisan ve Mayıs aylarında sürekli iş göremezlik ve ölüm aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Dul-yetim maaşı alanlar hisse oranında yararlanacak.

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Son dakika: Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı tahsis numarası ödeme tarihleri

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Zamlı emekli maaşı ödemeleri 17 Nisan'da başlayacak. Zamlı maaşlardan kimlerin yararlanacağı belli oldu.

İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri:

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Son dakika: Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı tahsis numarası ödeme tarihleri

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.