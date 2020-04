Son dakika: Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı tahsis numarası ödeme tarihleri

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,

- 7 olanlara her ayın 18'inde,

- 5 olanlara her ayın 19'unda,

- 3 olanlara her ayın 20'sinde,

- 1 olanlara her ayın 21'inde,

- 8 olanlara her ayın 22'sinde,

- 6 olanlara her ayın 23'ünde,

- 4 olanlara her ayın 24'ünde,

- 2 olanları her ayın 25'inde,

- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.