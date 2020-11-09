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Haberler Galeri İstanbul ev kiraları 2020 | İstanbul kiralık ev fiyatları ne kadar? 650 liraya kiracı arıyorlar

İstanbul ev kiraları 2020 | İstanbul kiralık ev fiyatları ne kadar? 650 liraya kiracı arıyorlar

İstanbul ev kiraları 2020 | İstanbul kiralık ev fiyatları ne kadar? 650 liraya kiracı arıyorlar... İstanbul'da artan kira fiyatları sonrası kirada yaşayan vatandaşlar, bütçelerine uygun evler bulmak için internetten kiralık ev ilanlarını araştırıyor. Peki hangi ilçede ortalama kira fiyatları ne kadar? İşte ilçe ilçe İstanbul'da ev kiraları fiyatları...

Giriş Tarihi: 09.11.2020 12:47 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 12:51
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İstanbul ev kiraları 2020 | İstanbul kiralık ev fiyatları ne kadar? 650 liraya kiracı arıyorlar

İstanbul'da kiralar her geçen gün yükseliyor. Ev fiyatlarının artmasıyla birlikte kiralarda da artış yaşanıyor. Deprem korkusu da yeni konutlara olan talebi artırdı. Bu durum nedeniyle eski konutların kiraları sabit kalırken yeni konutlar kiraları tırmanmaya başladı.

İstanbul'da en ucuz kira 650 lirayken en yüksek kira semte göre değişiklik gösterse de 20 bin liralara kadar yükseliş gözlemleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul ev kiraları 2020 | İstanbul kiralık ev fiyatları ne kadar? 650 liraya kiracı arıyorlar

İŞTE EN UCUZ VE EN YÜKSEK KİRALAR:

(Not: Evler en fazla 10 yaşında ve 2+1 oda seçeneğidir)

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İstanbul ev kiraları 2020 | İstanbul kiralık ev fiyatları ne kadar? 650 liraya kiracı arıyorlar

ARNAVUTKÖY

En ucuz: 650

En pahalı: 3500 lira

Avcılar

En ucuz: 1200 lira

En pahalı: 3500 lira

Bağcılar

En ucuz: 1250 lira

En pahalı: 4750 lira

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İstanbul ev kiraları 2020 | İstanbul kiralık ev fiyatları ne kadar? 650 liraya kiracı arıyorlar

BAHÇELİEVLER

En ucuz: 1150 lira

En pahalı: 4500 lira

Bakırköy

En ucuz: 2350 lira

En pahalı: 8500 lira

Başakşehir

En ucuz: 1000 lira

En pahalı: 3600 lira

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İstanbul ev kiraları 2020 | İstanbul kiralık ev fiyatları ne kadar? 650 liraya kiracı arıyorlar

BAYRAMPAŞA

En ucuz: 1350 lira

En pahalı: 4250 lira

Beşiktaş

En ucuz: 1850 lira

En pahalı: 25000 lira

Beylikdüzü

En ucuz: 1100 lira

En pahalı: 5500 lira