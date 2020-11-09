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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul ev kiraları 2020 | İstanbul kiralık ev fiyatları ne kadar? 650 liraya kiracı arıyorlar İstanbul ev kiraları 2020 | İstanbul kiralık ev fiyatları ne kadar? 650 liraya kiracı arıyorlar İstanbul ev kiraları 2020 | İstanbul kiralık ev fiyatları ne kadar? 650 liraya kiracı arıyorlar... İstanbul'da artan kira fiyatları sonrası kirada yaşayan vatandaşlar, bütçelerine uygun evler bulmak için internetten kiralık ev ilanlarını araştırıyor. Peki hangi ilçede ortalama kira fiyatları ne kadar? İşte ilçe ilçe İstanbul'da ev kiraları fiyatları... Giriş Tarihi: 09.11.2020 12:47 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 12:51
İstanbul'da kiralar her geçen gün yükseliyor. Ev fiyatlarının artmasıyla birlikte kiralarda da artış yaşanıyor. Deprem korkusu da yeni konutlara olan talebi artırdı. Bu durum nedeniyle eski konutların kiraları sabit kalırken yeni konutlar kiraları tırmanmaya başladı.
İstanbul'da en ucuz kira 650 lirayken en yüksek kira semte göre değişiklik gösterse de 20 bin liralara kadar yükseliş gözlemleniyor. GALERİ DEVAM EDİYOR İŞTE EN UCUZ VE EN YÜKSEK KİRALAR: (Not: Evler en fazla 10 yaşında ve 2+1 oda seçeneğidir) ARNAVUTKÖY En ucuz: 650 En pahalı: 3500 lira Avcılar En ucuz: 1200 lira En pahalı: 3500 lira Bağcılar En ucuz: 1250 lira En pahalı: 4750 lira BAHÇELİEVLER En ucuz: 1150 lira En pahalı: 4500 lira Bakırköy En ucuz: 2350 lira En pahalı: 8500 lira Başakşehir En ucuz: 1000 lira En pahalı: 3600 lira BAYRAMPAŞA En ucuz: 1350 lira En pahalı: 4250 lira Beşiktaş En ucuz: 1850 lira En pahalı: 25000 lira Beylikdüzü En ucuz: 1100 lira En pahalı: 5500 lira