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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Asgari ücret zam teklifi son dakika! 2021'de asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 397 lira ek zam var mı? Asgari ücret zam teklifi son dakika! 2021'de asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 397 lira ek zam var mı? Son dakika... Asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor. 2021 yılına girmemize kısa bir süre kala, milyonlarca işçiyi ilgilendiren zam oranının ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari ücret görüşmelerine sayılı günler kala hükümetten ilk açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından yeni zam oranı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, 2021'de asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 397 lira ek zam var mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 09.11.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 14:32
Asgari ücret zam oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca işçinin ücretini belirleyecek asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek yeni zam oranı ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 2021'de asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücrete 397 lira ek zam var mı? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında toplantılarını yapacak. 7 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zam oranı aralık ayı sonunda belli olacak.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR? Asgari ücret her yıl aralıkta işçi, işveren ve kamunun temsilcilerinden oluşan 15 kişiyle toplanıyor. Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran işçi sendikası (Türk-İş) ile en çok üyeyi bulunduran işveren sendikası (TİSK) 5'er üye ile temsil ediliyor. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirliyor ve bu karar kesin oluyor. Belirlenen rakam, asgari ücret olarak bir yıl boyunca uygulanıyor. ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"2021 için brüt asgari ücretin 3.400 TL civarında olacağını öngörüyoruz. Net asgari ücretin ise 2.650 lira ile 2.800 lira arasında bir rakamın olacağını hesaplıyoruz Tabi bu hesaplamalar tamamen önceki yıllardaki artışlar ve enflasyon hedefleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Gerçek rakamlar pazarlıklar sonucunda ortaya çıkacağından çok farklı bir neticede elde edilebilir." BAKAN SELÇUK'TAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada,
"Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." dedi.