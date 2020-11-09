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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hesaplara yatıyor! Ekim ayı nakdi ücret desteği ve ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi... Hesaplara yatıyor! Ekim ayı nakdi ücret desteği ve ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...
Ekim ayı nakdi ücret desteği ve ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? Koronavirüs salgını nedeniyle bir takım ekonomik önlemler alınmıştı. Bu kapsamda milyonlarca kişiye ücretsiz izin maaşı ve nakdi ücret desteği sağlanmıştı. Bu desteklerden faydalanan vatandaşlar, ekim ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, 2020 Ekim ayı nakdi ücret desteği ve ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...
Giriş Tarihi: 09.11.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 10:10
Ekim ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Koronavirüs salgını sonrası işçi ve işvereni desteklemek adına kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve ücretsiz izin desteği sağlandı. Bu desteklerden faydalanan vatandaşlar, ekim ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını araştırıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayı ödeme takvimini açıkladı. Peki, 2020 Ekim ayı nakdi ücret desteği ve ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
GALERİ DEVAM EDİYOR EKİM AYI NAKDİ ÜCRET VE ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Ekim ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, 09-10 Kasım tarihinde banka hesaplarına yatırılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan vatandaşların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.
İşsizlik ödeneğine hak kazanamayan vatandaşlar için 9 Kasım'da, Ücretsiz izne ayrılmış olan çalışanlar için ise 10 Kasım'da ödemeler gerçekleştirilecek.
ÜCRETSİZ İZNE TAZMİNAT HAKKI
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, ücretsiz izin ile ilgili yazısı şu şekilde:
Pandemi dolayısıyla fesih yasağı devam ediyor. Ancak ücretsiz izin hakkı var. Peki bu süreler tazminat hesabında kullanılacak mı? İşte cevabı...
Çalışanlarımızın bir kısmını ücretsiz izne çıkardık.
Bazılarını da fesih yasağı sonrasında işten çıkartmayı düşünüyoruz. Bu çalışanların tazminatlarını hesaplarken ücretsiz izindeki süreleri dikkate alacak mıyız?
(ismi saklı) Virüs sebebiyle alınan tedbirlerden birisi de fesih yasağı olmuştu. İş Kanununun geçici onuncu maddesi gereğince bu uygulama getirildi ve süreleri de uzatıldı. Fesih yasağı işverenleri zorladığı için tek taraflı ücretsiz izin hakkı da aynı düzenleme ile getirildi. Ücretsiz izne çıkan çalışanlara da devlet nakdi ücret desteği uygulaması başlattı.
İş Kununu'na göre normal şartlarda ücretsiz izin iki tarafın yani işçi ve işverenin anlaşması sonucunda gerçekleşiyor.
İşveren tek taraflı ücretsiz izin kararı verirse yani işçinin rızası olmadan bu kararı alırsa işçi isterse haklı fesih ile tazminatını alıp ayrılabiliyor. Aynı zamanda işçi de kendi başına bu kararı verip işe gelmez ise işveren onu tazminatsız işten çıkartabiliyor.