İş Kununu'na göre normal şartlarda ücretsiz izin iki tarafın yani işçi ve işverenin anlaşması sonucunda gerçekleşiyor.

İşveren tek taraflı ücretsiz izin kararı verirse yani işçinin rızası olmadan bu kararı alırsa işçi isterse haklı fesih ile tazminatını alıp ayrılabiliyor. Aynı zamanda işçi de kendi başına bu kararı verip işe gelmez ise işveren onu tazminatsız işten çıkartabiliyor.