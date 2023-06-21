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Haberler Galeri Engelli aylığı ne zaman, ayın kaçında yatacak? Engelli maaşı Temmuz 2023 zammı ne kadar, kaç TL? Güncel miktar, başvuru şartları...

Engelli aylığı ne zaman, ayın kaçında yatacak? Engelli maaşı Temmuz 2023 zammı ne kadar, kaç TL? Güncel miktar, başvuru şartları...

Asgari ücret 2023 Temmuz zammı açıklandı. Net asgari ücretin 11 bin 402 liraya yükselmesiyle birlikte gündeme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen engelli maaşları geldi. Söz konusu maaştan yararlananlar, "Zamlı engelli maaşı ne kadar oldu? Yeni engelli aylığı açıklandı mı?" gibi soruları gündeme getirdi. İşte engelli maaşı hakkında merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 21.06.2023 21:26 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 21:26
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Engelli aylığı ne zaman, ayın kaçında yatacak? Engelli maaşı Temmuz 2023 zammı ne kadar, kaç TL? Güncel miktar, başvuru şartları...

"Engelli ve yaşlı maaşları ne zaman yaatcak?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret Temmuz zammı açıklandı. Asgari ücrete gelen zamla birlikte sosyal destek ödemeleri de yükselecek. Son dakika açıklamasının ardından birçok kişi, engelli maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz engelli parası kaç TL oldu? gibi sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte, 2023 zamlı engelli maaşı...

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Engelli aylığı ne zaman, ayın kaçında yatacak? Engelli maaşı Temmuz 2023 zammı ne kadar, kaç TL? Güncel miktar, başvuru şartları...

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücret çalışmasının tamamlandığını belirtti.

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Engelli aylığı ne zaman, ayın kaçında yatacak? Engelli maaşı Temmuz 2023 zammı ne kadar, kaç TL? Güncel miktar, başvuru şartları...

Bakan Işıkhan, net asgari ücretin 11 bin 402 liraya yükseldiğini açıkladı. Böylece asgari ücrete ara zam oranı yüzde 34 oldu.

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Engelli aylığı ne zaman, ayın kaçında yatacak? Engelli maaşı Temmuz 2023 zammı ne kadar, kaç TL? Güncel miktar, başvuru şartları...

Bakan Işıkhan "Asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren 1 yıl geçerli olan bir şeydir. Bugünkü açıklama çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi için yapılan bir ara zamdır" ifadelerini kullandı.

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Engelli aylığı ne zaman, ayın kaçında yatacak? Engelli maaşı Temmuz 2023 zammı ne kadar, kaç TL? Güncel miktar, başvuru şartları...

ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyordu.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.