21 Haziran 2023, Çarşamba
Engelli aylığı ne zaman, ayın kaçında yatacak? Engelli maaşı Temmuz 2023 zammı ne kadar, kaç TL? Güncel miktar, başvuru şartları...
Asgari ücret 2023 Temmuz zammı açıklandı. Net asgari ücretin 11 bin 402 liraya yükselmesiyle birlikte gündeme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen engelli maaşları geldi. Söz konusu maaştan yararlananlar, "Zamlı engelli maaşı ne kadar oldu? Yeni engelli aylığı açıklandı mı?" gibi soruları gündeme getirdi. İşte engelli maaşı hakkında merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 21.06.2023 21:26 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 21:26
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