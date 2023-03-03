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Banka Banka 32 Günlük Mevduat Faizi Getirisi Hesabı! 50 Bin TL'ye Ne Kadar Kazanırım?
32 günlük mevduat hesabı faiz oranları ne kadar sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ellerinde nakit bulunduran vatandaşlar bankaların mevduat hesaplarına aktararak hem paralarını muhafaza ediyor hem de kar elde ediyor. Peki hangi bankada 50 bin TL'ye ne kadar kazanırım? Banka banka 32 günlük mevduat faizi getirisi hesabı...