İşsizlik maaşı ne kadar 2019? Tazminat almanın şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?

Soru: 2017 yılından itibaren sağ omuzum için ödem, iltihap ve kemik iliği ödemi tedavisi görüyorum. Sonra sol omuzumda aynısı oldu. İstanbul Meslek Hastanesi sağ omuzum için 'Meslek hastalığı' dedi. Eylül ayında kontrol var, sonuç ne olur? Adem KARAKAŞ