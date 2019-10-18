İşsizlik maaşı ne kadar 2019? Tazminat almanın şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?
Türkiye'deki milyonlarca çalışan, tazminat alma şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, gündeme ilişkin merak edilen soruların yanıtlarını verdi. İşte hersi yakından ilgilendiren soruların cevapları...
Giriş Tarihi: 18.10.2019 09:08Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 09:24