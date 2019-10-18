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İşsizlik maaşı ne kadar 2019? Tazminat almanın şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?

Türkiye'deki milyonlarca çalışan, tazminat alma şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, gündeme ilişkin merak edilen soruların yanıtlarını verdi. İşte hersi yakından ilgilendiren soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 18.10.2019 09:08 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 09:24
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İşsizlik maaşı ne kadar 2019? Tazminat almanın şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?

Soru: Oğlum Mayıs ayından itibariyle işsizlik maaşı almakta. Askere gittiğinde işsizlik maaşı kesilir mi? Aysel RESULOĞLU

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İşsizlik maaşı ne kadar 2019? Tazminat almanın şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?

Cevap: İşsizlik maaşı çalışma imkanı bulunan kişilere veriliyor. Askerdeyken bu imkan olmadığı için ödeme kesiliyor. Ancak döndükten sonra bir ay içinde müracaat ederse kalan maaşlarını almaya devam eder.

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İşsizlik maaşı ne kadar 2019? Tazminat almanın şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?

Soru: 2017 yılından itibaren sağ omuzum için ödem, iltihap ve kemik iliği ödemi tedavisi görüyorum. Sonra sol omuzumda aynısı oldu. İstanbul Meslek Hastanesi sağ omuzum için 'Meslek hastalığı' dedi. Eylül ayında kontrol var, sonuç ne olur? Adem KARAKAŞ

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İşsizlik maaşı ne kadar 2019? Tazminat almanın şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?

Cevap: Bu tür konularda sonucu doktorlar belirliyor. Onların vereceği raporlara göre SGK uygulama yapıyor, malülean emeklilik, iş göremezlik ödeneği gibi haklarınız olabilir

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İşsizlik maaşı ne kadar 2019? Tazminat almanın şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?

Soru: Annem SSK emeklisi. Aynı zamanda rahmetli babam üzerinden dul maaşı alıyor. Rahmetli dedem üzerinden de yetim maaşı alabilir mi? Olcay FIRAT