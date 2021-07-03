03 Temmuz 2021, Cumartesi
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İşsizlik maaşı nasıl alırım | Kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar dikkat! İşte aranan şartlar
İşsizlik maaşı nasıl başvurulur | Türkiye, pandemi nedeniyle istihdamda yaşanacak sorunlara çözüm olarak geçen yıl 17 Nisan'da kısa çalışma ödeneğini devreye aldı. Yeniden normal hayata dönüşün başlamasıyla birlikte 30 Haziran'da sona eren kısa çalışma ödeneğinden faydalanan milyonlarca çalışana, işsizlik maaaşı alma hakkı tanındı. İşte aranan şartlar...
Giriş Tarihi: 03.07.2021 07:23 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 07:24
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