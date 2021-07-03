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İşsizlik maaşı nasıl alırım | Kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar dikkat! İşte aranan şartlar

İşsizlik maaşı nasıl başvurulur | Türkiye, pandemi nedeniyle istihdamda yaşanacak sorunlara çözüm olarak geçen yıl 17 Nisan'da kısa çalışma ödeneğini devreye aldı. Yeniden normal hayata dönüşün başlamasıyla birlikte 30 Haziran'da sona eren kısa çalışma ödeneğinden faydalanan milyonlarca çalışana, işsizlik maaaşı alma hakkı tanındı. İşte aranan şartlar...

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Giriş Tarihi: 03.07.2021 07:23 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 07:24
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İşsizlik maaşı nasıl alırım | Kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar dikkat! İşte aranan şartlar
Covid-19 pandemisi dolayısıyla geçen yıl 17 Nisan'da başlayan işten çıkartma yasağı, 30 Haziran'da sona erdi. Yeni dönemde istihdama destekler sürerken, işsiz kalanlar için işsizlik maaşı devreye girecek. Kısa çalışma yapanlar da maaştan yararlanabilecek.
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İşsizlik maaşı nasıl alırım | Kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar dikkat! İşte aranan şartlar
İşsizlik maaşı almak için 3 ayrı şart bulunuyor. Birincisi, işçinin kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılmış olması. İkincisi, çalışanın son 3 yılda 600 gün priminin bulunması ve üçüncüsü son 120 günde iş akdinin kesintiye uğramaması...
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İşsizlik maaşı nasıl alırım | Kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar dikkat! İşte aranan şartlar
İlk 2 kuralı yerine getiren çalışanların, üçüncü şartın oluşmamasından dolayı endişe etmesine gerek yok. Çünkü kısa çalışma ödeneği sırasında iş akdi kesintiye uğramıyor.
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İşsizlik maaşı nasıl alırım | Kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar dikkat! İşte aranan şartlar
Yani işten çıkartma durumu olmuyor. Prim yatırılmasa da sözleşme devam ediyor. O yüzden eğer son 3 yılda 600 gün prim varsa, son 120 gün şartı da yerine gelmiş oluyor.
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İşsizlik maaşı nasıl alırım | Kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar dikkat! İşte aranan şartlar

30 GÜNE DİKKAT!

İşsizlik maaşı İŞKUR tarafından ödeniyor. Maaştan yararlanabilmek için çalışanın, iş sözleşmesinin iptalinden sonra 30 gün içinde İŞKUR'a başvurması gerekiyor.