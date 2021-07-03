03 Temmuz 2021, Cumartesi
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2021 emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak | SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! 551 TL zam
2021 emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak | Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz'da maaşlara yansıyacak zamlarda. Konuya ilişkin gözler pazartesi gününü beklerken, tahminler gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 7.67'yi bulacak. Emeklilerin gelirinde 551 liraya varan artış yaşanacak.
Giriş Tarihi: 03.07.2021 07:00 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 07:02
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