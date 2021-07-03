03 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2021 emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak | SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! 551 TL zam

2021 emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak | SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! 551 TL zam

2021 emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak | Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz'da maaşlara yansıyacak zamlarda. Konuya ilişkin gözler pazartesi gününü beklerken, tahminler gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 7.67'yi bulacak. Emeklilerin gelirinde 551 liraya varan artış yaşanacak.

Takvim
Giriş Tarihi: 03.07.2021 07:00 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 07:02
  • 1
  • 13
2021 emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak | SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! 551 TL zam

Emeklilerin merakla beklediği Temmuz zammı netleşiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
2021 emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak | SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! 551 TL zam
5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verileri, zam oranlarını ortaya koyacak.
  • 3
  • 13
2021 emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak | SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! 551 TL zam
SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşları bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.
  • 4
  • 13
2021 emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak | SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! 551 TL zam

5 AYLIK YÜZDE 6.39
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ilk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olarak gerçekleşti.

  • 5
  • 13
2021 emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak | SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! 551 TL zam

Kesin veri için geriye sadece Haziran ayı enflasyon verisi kaldı.