Emeklilere ek ödeme intibak zammı ne oldu? SGK Bağkur emekli 355 TL ek ödeme ne zaman yapılacak?

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren intibak yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, intibak yasası ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. TÜED tarafından intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlara da uygulanmsı talep edilmişti. Peki, emeklilere ek ödeme intibak zammı ne oldu? SGK Bağkur emekli 355 TL ek ödeme ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...