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Emeklilere ek ödeme intibak zammı ne oldu? SGK Bağkur emekli 355 TL ek ödeme ne zaman yapılacak?

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren intibak yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, intibak yasası ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. TÜED tarafından intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlara da uygulanmsı talep edilmişti. Peki, emeklilere ek ödeme intibak zammı ne oldu? SGK Bağkur emekli 355 TL ek ödeme ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.08.2020 15:15 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 15:30
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Emeklilere ek ödeme intibak zammı ne oldu? SGK Bağkur emekli 355 TL ek ödeme ne zaman yapılacak?

Emekli intibak zammı son durum nedir? Emekli intibak zammına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2000'den sonra emekli olanların intibak zammı ile maaş farklılığının giderilmesi talep ediliyor. Bu talep hayata geçerse, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına zam yolu açılacak. Emekli intibak zammı ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Emeklilere ek ödeme intibak zammı ne oldu? SGK Bağkur emekli 355 TL ek ödeme ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilere ek ödeme intibak zammı ne oldu? SGK Bağkur emekli 355 TL ek ödeme ne zaman yapılacak?

EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?

TÜED tarafından intibak hakkının verilmesi talep edildi. İntibak konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. 2000'den önce emekli olanlara 50-355 lira arasında intibak zammı yapılmıştı. Talep hayata geçerse, 2000'den sonra emekli olanlara da benzer zam olacak.

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Emeklilere ek ödeme intibak zammı ne oldu? SGK Bağkur emekli 355 TL ek ödeme ne zaman yapılacak?

EMEKLİLERE 355 TL EK ZAM FORMÜLÜ

Bilindiği üzere Türkiye'de emeklilikte sağlanan haklar emekli olunan yıl ile doğrudan bağlantılı. Bu kapsamda 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için geçtiğimiz dönemlerde intibak düzenlemesi yapılmıştı. Bu düzenleme ile belirtilen tarihten önce emekli olan vatandaşlara 55 TL ile 350 TL arasında zam yapılmıştı.

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Emeklilere ek ödeme intibak zammı ne oldu? SGK Bağkur emekli 355 TL ek ödeme ne zaman yapılacak?

Bu düzenlemenin ardından 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarda aynı hakkın kendileri için sağlanmasını talep ettiler. Ancak bu konuda yargıdan herhangi bir sonuç alınamadı ve düzenlemenin yalnızca yasa ile çıkarılabileceği bildirildi. Bu çerçevede hükümetin adım atması durumunda yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşına 55 TL ile 355 TL arasında zam yapılacak.

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Emeklilere ek ödeme intibak zammı ne oldu? SGK Bağkur emekli 355 TL ek ödeme ne zaman yapılacak?

EMEKLİYE İNTİBAK EK ÖDEME VE İNDİRİM

Hazırlık toplantısının Çalışma Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "KPDK hazırlık toplantısında Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yetkilileri, KPDK için gündem önerisi oluşturmak amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. KPDK hazırlık toplantısı neticesinde öne çıkan konuların detaylarının ve kurul gündemine taşınabilecek konuların netleştirilmesi için ikinci kez bir araya gelme kararı alındı."