25 Kasım 2021, Perşembe
Emekliye ve memura baharı getirecek müjde! Maaşlara seyyanen zam! 3600 ek gösterge, asgari ücret son durum...
Emekliye ve memura baharı getirecek müjde. Maaşlara seyyanen zam. 3600 ek gösterge, asgari ücret son durum... Milyonlarca çalışan ve emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, vatandaşların yakından takip ettiği üç konu hakkında çalışmalarını sürdürüyor. Düzenlemeler dar gelirlerin sıkıntılarını giderecek, aynı zamanda iş hayatında sorun yaratmayacak şekilde yapılacak. Düzenlemeler planlama dahilinde hayata geçirilecek. İşte, çalışmalar hakkında son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 25.11.2021 18:45 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 18:45
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10