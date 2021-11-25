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Emekliye ve memura baharı getirecek müjde! Maaşlara seyyanen zam! 3600 ek gösterge, asgari ücret son durum...

Emekliye ve memura baharı getirecek müjde. Maaşlara seyyanen zam. 3600 ek gösterge, asgari ücret son durum... Milyonlarca çalışan ve emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, vatandaşların yakından takip ettiği üç konu hakkında çalışmalarını sürdürüyor. Düzenlemeler dar gelirlerin sıkıntılarını giderecek, aynı zamanda iş hayatında sorun yaratmayacak şekilde yapılacak. Düzenlemeler planlama dahilinde hayata geçirilecek. İşte, çalışmalar hakkında son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2021 18:45 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 18:45
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Emekliye ve memura baharı getirecek müjde! Maaşlara seyyanen zam! 3600 ek gösterge, asgari ücret son durum...

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret, emekli zammı ve 3600 ek gösterge hakkında çalışmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunun yakından takip ettiği konu hakkında çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Ocak ayına kısa süre kala vatandaşlar maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Düzenlemeler dar gelirlerin sıkıntılarını giderecek, aynı zamanda iş hayatında sorun yaratmayacak şekilde yapılacak. İşte, son gelişmeler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye ve memura baharı getirecek müjde! Maaşlara seyyanen zam! 3600 ek gösterge, asgari ücret son durum...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunun yakından takip ettiği üç önemli konuyla ilgili hazırlıklarını devam ettiriyor. Düzenlemeler dar gelirlerin sıkıntılarını giderecek, aynı zamanda iş hayatında sorun yaratmayacak şekilde yapılacak.

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Emekliye ve memura baharı getirecek müjde! Maaşlara seyyanen zam! 3600 ek gösterge, asgari ücret son durum...

KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen ve zaman zaman Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantılarında da ele alınan üç düzenleme belli bir plan dahilinde hayata geçirilecek. Önce asgari ücret, ardından emekliler, sonra da 3600 gösterge gündeme gelecek.

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarda masada olan formüller şöyle:

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Emekliye ve memura baharı getirecek müjde! Maaşlara seyyanen zam! 3600 ek gösterge, asgari ücret son durum...

3600 GÖSTERGEDE SON DAKİKA

DENGE SORUNU: 3600 gösterge çalışmalarında farklı bir sıkıntı yaşanmaya başladı. Genel bir düzenleme yapılması halinde lise ve üniversite mezunları, en alt düzeydeki memurla ile de daire başkanlarının aynı maaşı olması gibi bir sonuç ortaya çıkacak. Böyle bir adaletsizliğin önlenmesi için kademelendirme ya da farklı bir tanım getirme alternatifleri üzerinde duruluyor.

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Emekliye ve memura baharı getirecek müjde! Maaşlara seyyanen zam! 3600 ek gösterge, asgari ücret son durum...

Yapılacak düzenleme ile 3600 gösterge verilmesi ama bu kesimler arasındaki dengenin korunarak düzenlemenin yapılması planlanıyor.