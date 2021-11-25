Emekliye ve memura baharı getirecek müjde! Maaşlara seyyanen zam! 3600 ek gösterge, asgari ücret son durum...

KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen ve zaman zaman Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantılarında da ele alınan üç düzenleme belli bir plan dahilinde hayata geçirilecek. Önce asgari ücret, ardından emekliler, sonra da 3600 gösterge gündeme gelecek.

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarda masada olan formüller şöyle: