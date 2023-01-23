İşsizlerin CÜZDANLARI DOLACAK! 2023’te tam 78.850 TL ödeme yapılıyor! İŞKUR üzerinden başvuru yapmak oldukça kolay

TAM 78.850 TL ÖDEME YAPILIYOR!

İşsizlik maaşı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemiyor. Maaşın alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı oluyor. Buna göre en düşük işsizlik maaşı 3 bin 48 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 7 bin 885 lira oluyor. En yüksek tutardan hesaplandığında 10 aylık ödeme 78 bin 850 TL oluyor.