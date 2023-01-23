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İşsizlerin CÜZDANLARI DOLACAK! 2023'te tam 78.850 TL ödeme yapılıyor! İŞKUR üzerinden başvuru yapmak oldukça kolay

Devlet işsiz vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Asgari ücrete gelen yüzde 30 zam sonrası işsizlik ödeneğinde de artış yaşandı. Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı ödemeleri, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor, ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor. İşi olmayanları yakından ilgilendiren işsizlik ödeneği hakkında detayları yazımızda ele aldık. İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2023 15:22 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 15:22
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İşsizlerin CÜZDANLARI DOLACAK! 2023’te tam 78.850 TL ödeme yapılıyor! İŞKUR üzerinden başvuru yapmak oldukça kolay

İşsiz olan vatandaşları yakından ilgilendiren işsizlik ödeneğinde rakam arttı. 2023 Ocak ayı asgari ücret zammı sonrası ödenecek işsizlik ödeneği belli oldu. Gerekli şartları taşıyanlara 10 ay boyunca yapılacak işsizlik maaşı ödemeleri ile işsiz vatandaşın yüzü gülecek. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşsizlerin CÜZDANLARI DOLACAK! 2023’te tam 78.850 TL ödeme yapılıyor! İŞKUR üzerinden başvuru yapmak oldukça kolay

TAM 78.850 TL ÖDEME YAPILIYOR!

İşsizlik maaşı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemiyor. Maaşın alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı oluyor. Buna göre en düşük işsizlik maaşı 3 bin 48 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 7 bin 885 lira oluyor. En yüksek tutardan hesaplandığında 10 aylık ödeme 78 bin 850 TL oluyor.

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İşsizlerin CÜZDANLARI DOLACAK! 2023’te tam 78.850 TL ödeme yapılıyor! İŞKUR üzerinden başvuru yapmak oldukça kolay

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Başvurular elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabiliyor.

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İşsizlerin CÜZDANLARI DOLACAK! 2023’te tam 78.850 TL ödeme yapılıyor! İŞKUR üzerinden başvuru yapmak oldukça kolay

İşsizlik maaşının ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekiyor. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanıyor.

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İşsizlerin CÜZDANLARI DOLACAK! 2023’te tam 78.850 TL ödeme yapılıyor! İŞKUR üzerinden başvuru yapmak oldukça kolay

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
* Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
* Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,