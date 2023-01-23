HaberlerGaleriİşsizlerin CÜZDANLARI DOLACAK! 2023'te tam 78.850 TL ödeme yapılıyor! İŞKUR üzerinden başvuru yapmak oldukça kolay
İşsizlerin CÜZDANLARI DOLACAK! 2023'te tam 78.850 TL ödeme yapılıyor! İŞKUR üzerinden başvuru yapmak oldukça kolay
Devlet işsiz vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Asgari ücrete gelen yüzde 30 zam sonrası işsizlik ödeneğinde de artış yaşandı. Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı ödemeleri, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor, ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor. İşi olmayanları yakından ilgilendiren işsizlik ödeneği hakkında detayları yazımızda ele aldık. İşte ayrıntılar...