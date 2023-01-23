BENZİN ve MOTORİNE indirim var mı? 24 Ocak'ta akaryakıta indirim gelecek mi? Benzin, mazot, LPG fiyatları kaç TL?

Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sıkı Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığı Çin'de ekonomik aktivite ve petrol talebinin artacağına yönelik iyimserlik, Brent petrol fiyatından yükselişe neden oldu. Son fiyat artışlarının ardından benzin ve motorinde indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzin ve motorine indirim var mı? 24 Ocak'ta akaryakıta indirim gelecek mi? Benzin, mazot, LPG fiyatları kaç TL? İşte cevaplar...