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BENZİN ve MOTORİNE indirim var mı? 24 Ocak'ta akaryakıta indirim gelecek mi? Benzin, mazot, LPG fiyatları kaç TL?

Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sıkı Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığı Çin'de ekonomik aktivite ve petrol talebinin artacağına yönelik iyimserlik, Brent petrol fiyatından yükselişe neden oldu. Son fiyat artışlarının ardından benzin ve motorinde indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzin ve motorine indirim var mı? 24 Ocak'ta akaryakıta indirim gelecek mi? Benzin, mazot, LPG fiyatları kaç TL? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2023 16:31
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BENZİN ve MOTORİNE indirim var mı? 24 Ocak’ta akaryakıta indirim gelecek mi? Benzin, mazot, LPG fiyatları kaç TL?

Brent petrol yüzde 2,5 artış gösterdi. Güne 87,60 dolardan Brent petrol fiyatının yükselişinde, Çin'de Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasıyla ekonomik aktivite petrol talebinin artacağına yönelik iyimserlik etkili oldu. Brent petrol fiyatında yaşanan hareketlilik doğrudan akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Peki, benzin ve motorine indirim var mı? 24 Ocak'ta akaryakıta indirim gelecek mi? Benzin, mazot, LPG fiyatları kaç TL? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BENZİN ve MOTORİNE indirim var mı? 24 Ocak’ta akaryakıta indirim gelecek mi? Benzin, mazot, LPG fiyatları kaç TL?

Benzin fiyatlarında 17 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruş zam gelmişti. Motorin fiyatlarında ise 18 Ocak Çarşamba günü 1 lira 5 kuruş zam yapılmıştı.

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BENZİN ve MOTORİNE indirim var mı? 24 Ocak’ta akaryakıta indirim gelecek mi? Benzin, mazot, LPG fiyatları kaç TL?

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Fiyat değişikliği ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

İşte 23 Ocak güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

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BENZİN ve MOTORİNE indirim var mı? 24 Ocak’ta akaryakıta indirim gelecek mi? Benzin, mazot, LPG fiyatları kaç TL?

23 Ocak İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 20.41 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 23.19 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.89 TL

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BENZİN ve MOTORİNE indirim var mı? 24 Ocak’ta akaryakıta indirim gelecek mi? Benzin, mazot, LPG fiyatları kaç TL?

23 Ocak Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 20.64 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.47 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.89 TL