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240 ay vadeyle 0.79 - 0.95 konut kredisi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 18 Şubat konut kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?

240 ay vadeyle konut kredisi fırsatı! Ev sahibi olmak isteyenler konut kredisi faiz oranları hakkında araştırma yapıyor. Merkez Bankası'nın yapacağı kritik faiz toplantısı öncesi gözler bankaların konut kredisi faiz oranlarına çevrildi. Peki, en uygun kredi hangi bankada? 18 Şubat Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranlarını sizler için derledik. Kamu bankalarının kredi faiz oranlarında düşüş sürerken, son teklif de Akbank'tan geldi. Akbank da, konut kredisi faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde 0,95'e düşürdü. İşte, en güncel konut kredisi faiz oranları!

Giriş Tarihi: 18.02.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 09:52
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240 ay vadeyle 0.79 - 0.95 konut kredisi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 18 Şubat konut kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?

0.79 – 0.95 konut kredisi faiz oranları hangi bankada? 240 ay vadeyle konut kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Konut kredisi faiz oranlarında düşüş sürüyor. Bankalardan art arda indirim kararı geliyor. Gözler, Merkez Bankası'nın yarın yapacağı faiz toplantısına çevrildi. Merkez Bankası'ndan faiz indirimi kararı gelirse, konut kredisi faiz oranlarının da büyük düşüş göstermesi bekleniyor. Peki, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları ne kadar? En uygun kredi hangi bankada? İşte, konut kredisi faizleri hakkında merak edilenler!

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240 ay vadeyle 0.79 - 0.95 konut kredisi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 18 Şubat konut kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?

TARİHİN EN İYİ OCAK BAŞLANGICI

Hem yerli hem de yabancılara konut satışı yeni yıla da hızlı başladı. Geçen yıldan devam eden kampanyaların yanı sıra özelikle kamu bankaları öncülüğündeki konut kredi faiz indirimlerinin özel bankaların desteğiyle 2020'de de sürmesi, konut satışlarında rekorları beraberinde getirdi.

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240 ay vadeyle 0.79 - 0.95 konut kredisi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 18 Şubat konut kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?

Konut satışlarında 113 bin 615 adetlik konut satışı tarihin en iyi ocak satış rakamı olarak kayıtlara geçerken, yabancılara satılan 3 bin 907 konut da tüm zamanların en yüksek ocak rakamı oldu.

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240 ay vadeyle 0.79 - 0.95 konut kredisi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 18 Şubat konut kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?

Sektör temsilcileri, geçen yıldan gelen rüzgarın bu yıl da süreceğini, yabancıya satışta 50 binin üzerinin görülebileceğini söyledi.

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240 ay vadeyle 0.79 - 0.95 konut kredisi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 18 Şubat konut kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu, yılın ilk ayında konut satışlarının 110 bin adedin üzerinde gelmesinin çok önemli olduğunu belirterek, bu durumun, sektörde artık çarkların döndüğünü gösterdiğini söyledi.