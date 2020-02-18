240 ay vadeyle 0.79 - 0.95 konut kredisi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 18 Şubat konut kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?

240 ay vadeyle konut kredisi fırsatı! Ev sahibi olmak isteyenler konut kredisi faiz oranları hakkında araştırma yapıyor. Merkez Bankası'nın yapacağı kritik faiz toplantısı öncesi gözler bankaların konut kredisi faiz oranlarına çevrildi. Peki, en uygun kredi hangi bankada? 18 Şubat Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranlarını sizler için derledik. Kamu bankalarının kredi faiz oranlarında düşüş sürerken, son teklif de Akbank'tan geldi. Akbank da, konut kredisi faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde 0,95'e düşürdü. İşte, en güncel konut kredisi faiz oranları!