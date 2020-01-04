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İşsize ayda 2354 TL! İstifa eden de alabilir... İşte işsizlik maaşı alma şartları

İşsizlik maaşı, işinden ayrılmak zoruna kalan vatandaşlara yeni bir iş bulana kadar ödenen ücret olarak tanımlanıyor. İşsizlik maaşı 10 aya kadar alınabiliyor. Kişinin sigorta prim ödemesi ve son 3 yıldaki prim sayısına göre alacağı süre ve miktar belirleniyor. En düşük bin 177 TL olarak belirlenen işsizlik maaşı, en yüksek ise 2 bin 354 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile yüzde 15 oranında artan işsizlik maaşını 10 ay alan bir kişi en düşük 11 bin 770 TL alırken, en yüksek ise 23 bin 540 TL alıyor. İşsizlik maaşını gerekli durumlarda istifa edenler de alabiliyor. Keyfi ayrılmalarda ise işsizlik maaşı ödenmiyor. İşsizlik maaşı süresince, kişinin sağlık sigortası da İŞKUR tarafından yapılıyor. Bu sürede hastane ve sağlık hizmetlerinden yararlanılabiliyor. İşte işsizlik maaşı alma şartları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 10:24
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İşsize ayda 2354 TL! İstifa eden de alabilir... İşte işsizlik maaşı alma şartları

İşsizlik maaşı, işten ayrılanlara yeni bir iş bulana kadar hayatını idame etme şansı sunuyor. Sosyal devlet anlayışı gereği ödenen işsizlik maaşı 2019'da bin 15 TL ile 2 bin 31 TL arasında değişiyordu. Bu yıl asgari ücrete yapılan yüzde 15'li zamla birlikte işsizlik maaşı da arttı. En düşük işsizlik maaşı bin 177 TL, en yüksek ise 2 bin 354 TL oldu. En yüksek işsizlik maaşı asgari ücretten 30 TL fazla olarak ödeniyor. Peki, kimler işsizlik maaşı alabilir? İstifa eden nasıl işsizlik maaşı alabilir? İşte detaylar...

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İşsize ayda 2354 TL! İstifa eden de alabilir... İşte işsizlik maaşı alma şartları

2020 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaşı da belli oldu. Buna göre brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020'de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak. Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i oranında oluyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Bu detaylar ışığında damga vergisi kesilmeden önce işsizlik maaşı 2020 yılında en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

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İşsize ayda 2354 TL! İstifa eden de alabilir... İşte işsizlik maaşı alma şartları

600 GÜN PRİM ÖDEME ŞARTI VAR

İşsizlik maaşı alabilmek için, son 3 yılda en az 600 gün prim ödenmesi ve son 120 gün hizmet akdiyle çalışılması gerekiyor. İŞKUR'a işsizlik başvurusunun, iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekiyor.

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İşsize ayda 2354 TL! İstifa eden de alabilir... İşte işsizlik maaşı alma şartları

HANGİ DURUMDA İŞSİZLİK MAAŞI ALINABİLİR?

- İş akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdiyle çalışmak,
- Son üç yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemek.
- İş akdinin feshedildiği tarihten itibaren 30 gün içinde başvurmak.

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İşsize ayda 2354 TL! İstifa eden de alabilir... İşte işsizlik maaşı alma şartları

- Hizmet akdinin işveren tarafından sona erdirilmesi.
- Hizmet akdinin işçi tarafından "haklı" bir nedene dayalı olarak feshedilmesi.
- İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak.