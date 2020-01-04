İşsize ayda 2354 TL! İstifa eden de alabilir... İşte işsizlik maaşı alma şartları

İşsizlik maaşı, işinden ayrılmak zoruna kalan vatandaşlara yeni bir iş bulana kadar ödenen ücret olarak tanımlanıyor. İşsizlik maaşı 10 aya kadar alınabiliyor. Kişinin sigorta prim ödemesi ve son 3 yıldaki prim sayısına göre alacağı süre ve miktar belirleniyor. En düşük bin 177 TL olarak belirlenen işsizlik maaşı, en yüksek ise 2 bin 354 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile yüzde 15 oranında artan işsizlik maaşını 10 ay alan bir kişi en düşük 11 bin 770 TL alırken, en yüksek ise 23 bin 540 TL alıyor. İşsizlik maaşını gerekli durumlarda istifa edenler de alabiliyor. Keyfi ayrılmalarda ise işsizlik maaşı ödenmiyor. İşsizlik maaşı süresince, kişinin sağlık sigortası da İŞKUR tarafından yapılıyor. Bu sürede hastane ve sağlık hizmetlerinden yararlanılabiliyor. İşte işsizlik maaşı alma şartları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 10:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





