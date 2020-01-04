Gram altın fiyatı 300 TL'ye dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları 2020'nin ilk haftasında çok sert yükseldi. 2019'u yükselişle tamamlayan altın fiyatları, ABD-İran gerilimi sonrası adeta uçuşa geçti. Ons Altın 1550 doları aşarken, gram altın 300 TL'ye dayandı. Çeyrek altın fiyatları ise 500 TL'ye ilerliyor. Altın fiyatlarındaki yükselişin küresel risk iştahı ile orantılı olarak artması bekleniyor. İran'ın, ABD'ye karşılık vereceği beklentisi altındaki yükselişi tetikliyor. Altın yatırımı yapacak olanlar fiyatları yakın takibe almış durumda. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 09:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





