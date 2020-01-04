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Gram altın fiyatı 300 TL'ye dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları 2020'nin ilk haftasında çok sert yükseldi. 2019'u yükselişle tamamlayan altın fiyatları, ABD-İran gerilimi sonrası adeta uçuşa geçti. Ons Altın 1550 doları aşarken, gram altın 300 TL'ye dayandı. Çeyrek altın fiyatları ise 500 TL'ye ilerliyor. Altın fiyatlarındaki yükselişin küresel risk iştahı ile orantılı olarak artması bekleniyor. İran'ın, ABD'ye karşılık vereceği beklentisi altındaki yükselişi tetikliyor. Altın yatırımı yapacak olanlar fiyatları yakın takibe almış durumda. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 09:50
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Gram altın fiyatı 300 TL'ye dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından tavan yaptı. Bölgedeki istikrarı tehdit eden gelişme sonrası yatırımcılar güvenli liman kaçışına başladı. Yatırımların güvenli limanı olan altın, geçen yıl en çok kazandıran yatırım çeşidi olmuştu. Bu yıla da çok sert atakla başladı. Gelişmeler ışığında yükselişin sürmesi bekleniyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatları...

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Gram altın fiyatı 300 TL'ye dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatları...

ONS ALTIN 1550 DOLARI GEÇTİ

Altın fiyatlarında en büyük atak Ons Altında oldu. Altının dolar birimi olan Ons Altın, 1500 dolar seviyelerinden 1550 dolar seviyelerinin üzerine çıktı. 4 Ocak itibarıyla Ons Altın yüzde 1,51 artışla 1552,85 dolara yükseldi.

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Gram altın fiyatı 300 TL'ye dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatları...

GRAM ALTIN 300 TL'YE DAYANDI!

Dün yaşanan gelişmelerin üzerinden uçuşa geçen altının gram fiyatı yüzde 1,69 arttı. Gram altın fiyatı önce 295 TL'yi geçti. Daha sonra ise 298 TL'ye dayandı. Altının kısa sürede 300 TL sınırını aşması öngörülüyor. Gram altın 4 Ocak itibarıyla 297,57 TL.

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Gram altın fiyatı 300 TL'ye dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatları...

4 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İKİBUÇUK ALTIN FİYATI
4.757,57
4.832,50
%1,69

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Gram altın fiyatı 300 TL'ye dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatları...

BEŞLİ ALTIN FİYATI
9.634,08
9.819,74
%1,69