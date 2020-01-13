İşsize 2354 TL! İşte işsizlik maaşı başvuru şartları! İşsizlik maaşı ödemeleri zamlı tarife üzerinden yapılmaya başlandı. 2020 yılında asgari ücrete yüzde 15 zam yapıldı. Yapılan zam kıdem tazminatı, SGK prim ödemeleri ve işsizlik maaşı gibi birçok konuyu da etkiledi. Enflasyon beklentilerin altında yüzde 11,84 gelirken, yapılan zam enflasyonun 3,16 puan üstünde gerçekleşti. İşsizlik maaşı bu artışla 323 TL yükseldi. Peki, yeni işsizlik maaşları ne kadar oldu? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı istifa edene verilir mi? İşte detaylar... Giriş Tarihi: 13.01.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 13:54
Türkiye'de on binlerce kişiye işsizlik maaşı ödeniyor. Sosyal devlet anlayışının en önemli tezahürlerinden birine sahip olan Türkiye'de SGK, İŞKUR, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eli ile ihtiyaç sahiplerine onlarca ödenek sunuluyor. İşinden kendi isteği dışında çıkarılanlar kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi ödemelerin yanında prim ödemeleri doğrultusunda değişkenlik gösteren işsizlik maaşını alıyorlar. İşsizlik maaşı 2020 yılında yüzde 15 oranında zamlandı. 2019 yılında en düşük 1015 TL, en yüksek ise 2031 TL olarak ödenen ücret bu yıl enflasyonun üstünde zamlanmış oldu. Peki, İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor? İşte 2020 zamlı işsizlik maaşı tablosu...
600 GÜN PRİM ÖDEME ŞARTI VAR
İşsizlik maaşı alabilmek için, son 3 yılda en az 600 gün prim ödenmesi ve son 120 gün hizmet akdiyle çalışılması gerekiyor.
işsizlik başvurusunun, iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekiyor. İŞKUR'a HANGİ DURUMDA İŞSİZLİK MAAŞI ALINABİLİR?
- İş akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdiyle çalışmak,
- Son üç yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemek. - İş akdinin feshedildiği tarihten itibaren 30 gün içinde başvurmak.
- Hizmet akdinin işveren tarafından sona erdirilmesi.
- Hizmet akdinin işçi tarafından "haklı" bir nedene dayalı olarak feshedilmesi. - İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak. İŞSİZLİK BAŞVURU VE MAAŞI SORGULAMA
İşsizlik maaşı ile ilgili sorgulamalarınız için E Devlet Kapısı'nı kullanabilirsiniz. (Başvuru için: https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu) (İşsizlik ödeneği sorgulamak için: https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-odemesi)