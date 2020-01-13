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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank'tan 0,79 faizle konut kredisi imkanı! İşte 13 Ocak güncel kredi faiz oranları...

Kredi faizleri sert şekilde düşmeye devam ediyor. 2019'un Temmuz ayında yüzde 2 seviyesindeki konut kredisi faizleri 0,79'a kadar geriledi. Birçok banka 0,99 faiz oranından işlem yaparken, kamu bankalarında 0,79 kredi faizi dönemi başladı. Kamu bankaları vasıtasıyla kredi çekecek olan vatandaşlar belirlenen şartları taşımaları halinde 0,79 faiz oranından yararlanabilir. Vatandaşlar düşük faiz fırsatını kaçırmamak için daire arayışlarına başladı. Özellikle sıfır konut projelerinde satışlar oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Sizler için güncel kredi faiz oranlarını derledik. İşte 13 Ocak güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 13.01.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 14:37
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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank'tan 0,79 faizle konut kredisi imkanı! İşte 13 Ocak güncel kredi faiz oranları...

Kredi faizleri düşmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konut kredisi faizlerinin kamu bankalarında 0,79'a düşeceğinin müjdesini vermişti. Açıklamanın ardından 1 Ocak itibarıyla sıfır konut alımlarında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank faiz oranını 0,79 olarak uygulamaya başladı. Bugün bir hamle de katılım bankasından geldi. Ziraat Katılım kredi kar oranını sıfır konut alımlarında 0,79'a çektiğini duyurdu. Bugünden itibaren sıfır konut alacaklar için en uygun katılım bankası seçeneği de Ziraat Katılım oldu. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, İNG, Akbank kredi faizleri ne kadar? İşte güncel kredi faiz oranları 13 Ocak...

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank'tan 0,79 faizle konut kredisi imkanı! İşte 13 Ocak güncel kredi faiz oranları...

ZİRAAT KATILIM KREDİ KAR ORANINI 0,79'A ÇEKTİ

Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranlarını 08.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 0.79 olarak belirledi.

Kredi 120 ay vade ile sınırlı olacak ve azami 500 bin lira kullandırılacak.

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank'tan 0,79 faizle konut kredisi imkanı! İşte 13 Ocak güncel kredi faiz oranları...

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI 13 OCAK

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANI

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1.12

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,02

Sıfır konutta: 0,79

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank'tan 0,79 faizle konut kredisi imkanı! İşte 13 Ocak güncel kredi faiz oranları...

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1,12

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,05

Sıfır konutta: 0,79

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank'tan 0,79 faizle konut kredisi imkanı! İşte 13 Ocak güncel kredi faiz oranları...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANI

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1.11

Sıfır konutta: 0,79

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,02