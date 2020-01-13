Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank'tan 0,79 faizle konut kredisi imkanı! İşte 13 Ocak güncel kredi faiz oranları...

Kredi faizleri sert şekilde düşmeye devam ediyor. 2019'un Temmuz ayında yüzde 2 seviyesindeki konut kredisi faizleri 0,79'a kadar geriledi. Birçok banka 0,99 faiz oranından işlem yaparken, kamu bankalarında 0,79 kredi faizi dönemi başladı. Kamu bankaları vasıtasıyla kredi çekecek olan vatandaşlar belirlenen şartları taşımaları halinde 0,79 faiz oranından yararlanabilir. Vatandaşlar düşük faiz fırsatını kaçırmamak için daire arayışlarına başladı. Özellikle sıfır konut projelerinde satışlar oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Sizler için güncel kredi faiz oranlarını derledik. İşte 13 Ocak güncel kredi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 13.01.2020 14:31Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 14:37