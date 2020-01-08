İşsize 10 ayda 23 bin 540 TL! İŞKUR işsizlik maaşı nereden, nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?

İşsizlik maaşı ödeneği 2020 yılında zamlandı. İşsizlik maaşı 2019 yılında en düşük 1015 TL, en yüksek ise 2031 TL olarak ödeniyordu. Bu yıl asgari ücrete yapılan yüzde 15'lik zammın ardından tablo değişti. En düşük maaş 161 TL, en yüksek maaş ise 323 TL arttı. Buna göre 10 ay işsizlik maaşı alacak bir kişi 1610 TL ile 3230 TL arasında değişecek şekilde fazla maaş alacak. İşsizlik maaşı başvuruları İŞKUR'a yapılıyor. İŞKUR'da yapılan değerlendirmelerin ardından SGK prim ödemelerinin yüksekliğine göre taban ve tavan rakam arasında ödemeler yapılıyor. Bu sürede GSS desteği de sağlanıyor. İşsizlik maaşını bazı durumlarda istifa edenler de alabiliyor. Peki, İŞKUR işsizlik maaşı nereden, nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? İşte işsizlik maaşı ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 17:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





