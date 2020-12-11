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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşe dönene devletten bin 324 lira destek! Başvuru şartları nelerdir? Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşe dönene devletten bin 324 lira destek! Başvuru şartları nelerdir?
İşçi ve işvereni ilgilendiren destek ödemeleri için başvurular sürüyor. Destekten yararlanmak isteyenler için başvurular bu ay sonuna kadar sürecek. Sözlü ve yazılı başvurular kabul edilecek. Aylık alınacak miktar ise bin 324 lira olarak belirlendi. Torba yasa ile devreye alınan işe geri dönüş desteği için başvurular sürüyor. Yasayla birlikte aylık bin 324 liralık destek ile işsizlere son çalıştıkları işyerinin kapısı açılıyor. Destek ödemeleri için detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 11.12.2020 20:59 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 21:12
Son dakika haberine göre, istihdama dönüş ve ilave istihdam desteğiyle derin bir nefes aldı. Destekten yararlanmak isteyenler ise sözlü ve yazılı müracatta bulunabilecek. Torba yasa ile devreye alınan işe geri dönüş desteği için başvurular sürüyor. Aylık bin 324 liralık destek ile işsizlere son çalıştıkları işyerinin kapısı açılıyor. İstihdama dönüş ve ilave istihdam paketiyle ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteğiyle hem işçi hem işveren nefes aldı. Her iki destak için başvurular 31 Aralık tarihine kadar sürecek. Bu tarihe kadar başvurusunu yapan alt işverenler, prim borcu olan işyerleri de ilave istihdam desteği alacak.
Destek süresi bittikten sonra da teşvikten yararlananlar için koşullu istihdam seçeneği bulunuyor. Emekli, yaşlılık aylığı dışında bağlanan diğer aylıklar ise her iki teşvikten yararlanmada engel olmayacak. İşe dönüş başvurusu en son çalışılan iş yerine yazılı veya sözlü yapılabilecek.
İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ VE İŞE DÖNÜŞTE MERAK EDİLENLER
SGK milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren "istihdama dönüş ve ilave istihdam prim desteğine" ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi. Merak edilen 10 sorunun yanıtı ise şöyle:
1- Prim desteğinden yararlanma süresi nedir? Kimleri kapsıyor?
Her iki teşvik ihale konusu iş üstlenen iş yerleri hariç olmak üzere özel sektör işverenlerine ait iş yerlerinde çalışan sigortalıları kapsıyor. İşverenler, prim desteğinden 1 Aralık 2020'den itibaren fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar her ay yararlanabilecek.