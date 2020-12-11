Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşe dönene devletten bin 324 lira destek! Başvuru şartları nelerdir?

İşçi ve işvereni ilgilendiren destek ödemeleri için başvurular sürüyor. Destekten yararlanmak isteyenler için başvurular bu ay sonuna kadar sürecek. Sözlü ve yazılı başvurular kabul edilecek. Aylık alınacak miktar ise bin 324 lira olarak belirlendi. Torba yasa ile devreye alınan işe geri dönüş desteği için başvurular sürüyor. Yasayla birlikte aylık bin 324 liralık destek ile işsizlere son çalıştıkları işyerinin kapısı açılıyor. Destek ödemeleri için detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...