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100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?

İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Milyonlarca kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ konutları için gözler kura çekimine çevrildi. Kura çekiliş tarihi merakla bekleniyor. TOKİ tarafından 81 ilde 100 bin konut yapılacağı müjdesi verilmişti. Rekor sayıda başvuru İstanbul'dan gelmişti. Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla'da yapılacak projelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Peki, İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman? İşte, TOKİ çekiliş tarihleri hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 20.01.2020 01:16 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 01:20
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100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?
100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?

TOKİ çekilişi ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi için gözler noter huzurunda yapılacak kura çekiminde. Türkiye genelinde yapılacak 100 bin konuta milyonlarca kişi başvuruda bulunmuştu. 2+1 ve 3+1 tarzında yapılacak konutlar için Başkan Erdoğan talimat vermiş ve 1,5 yıl içerisinde bitirilmesini istemişti. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura çekiliş tarihi açıklandı mı? İşte, TOKİ kurası hakkında tüm merak edilenler…

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100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?
100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?

TOKİ'nin inşa edeceği 2+1 sosyal konutlar 140 ila 180 bin lira fiyat aralığında, 3+1 konutlar ise 160 ila 210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak.

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100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?
100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?

Konutların fiyatının yüzde 10'u peşin olacakken, kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir.

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100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?
100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?

75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.

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100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?
100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?

100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle evini alacak.