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100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?
İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Milyonlarca kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ konutları için gözler kura çekimine çevrildi. Kura çekiliş tarihi merakla bekleniyor. TOKİ tarafından 81 ilde 100 bin konut yapılacağı müjdesi verilmişti. Rekor sayıda başvuru İstanbul'dan gelmişti. Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla'da yapılacak projelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Peki, İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman? İşte, TOKİ çekiliş tarihleri hakkında merak edilenler…
Giriş Tarihi: 20.01.2020 01:16 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 01:20
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100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?
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100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?
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100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?
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100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?
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- 20
100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?