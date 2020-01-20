100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?

TOKİ çekilişi ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi için gözler noter huzurunda yapılacak kura çekiminde. Türkiye genelinde yapılacak 100 bin konuta milyonlarca kişi başvuruda bulunmuştu. 2+1 ve 3+1 tarzında yapılacak konutlar için Başkan Erdoğan talimat vermiş ve 1,5 yıl içerisinde bitirilmesini istemişti. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura çekiliş tarihi açıklandı mı? İşte, TOKİ kurası hakkında tüm merak edilenler…