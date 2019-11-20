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Garanti Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük konut kredisi faizi oranı kaç?

Kredi faiz oranlarında düşüş devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz hamlelerinin ardından bankaların eli güçlenirken, özel bankalardan da art arda ataklar geldi. İNG Türkiye 0,98 faiz oranına gerilerken, kamu bankalarından zirveyi devraldı ve en düşük konut kredisi veren banka oldu. Diğer özel bankalarda da sert düşüşler görülüyor. Konut kredisinde 1,10'un altında sıralanmaya başlayan bankalar, ihtiyaç ve taşıt kredisi faizlerinde de hamle yapmayı ihmal etmiyor. Vatandaşlar, kamu bankalarının 0,99'un faiz oranını düşürmesini beklerken, bankaların gözü 12 Aralık'ta gerçekleşecek Merkez Bankası faiz toplantısında. Toplantıda 2 puan faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakılırken, yeni yıl öncesi konut kredisi faiz oranlarının 0,99'un altına düşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda 2020 yılının faizlerin düşüş yılı olacağını söyledi. Peki, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük konut kredisi faizi oranı kaç? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.11.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 16:10
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Garanti Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük konut kredisi faizi oranı kaç?

Kredi faiz oranlarında düşüş hız kazanarak sürüyor. Merkez Bankası'nın 3 toplantıda 1000 baz puan indirime gitmesinin ardından bankalar kredi verme yarışına girdi. Birçok banka yüzde 2'lere varan faiz oranlarını ilk olarak 1,5 seviyelerine çekti. Daha sonra oranlar yüzde 1'in altına doğru ilerledi. Bu düşüşler özellikle konut ve otomobil satışını patlatırken, birçok sektörde yatırımlar hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan faizlerin daha da düşeceğini, düşmesi gerektiğini belirtti. Gözler şimdi Merkez Bankası'nın 2019 yılındaki son toplantısında. 12 Aralık'ta gerçekleşecek kritik toplantıda politika faizinin yüzde 14'ten 12'ye düşmesi bekleniyor. Peki, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük konut kredisi faizi oranı kaç?

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Garanti Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük konut kredisi faizi oranı kaç?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FAİZ AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan faizle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

2020, inşallah faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak. Artık dövizle borçlanma değil yerli, milli parayla adım atma dönemine döndük, bunu başarıyla yürütmek durumundayız. Yatırımcılarımıza sesleniyorum, endişe etmeyin, tereddüt etmeyin, lütfen kendi sektörünüzde yatırım yapmaya devam edin.

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Garanti Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük konut kredisi faizi oranı kaç?

İNG TÜRKİYE EN UYGUN KREDİ VEREN BANKA OLDU

İNG Türkiye geçen hafta başında attığı dev adımla konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranını yüzde 1'in altına çekti. 0,98 faiz oranını uygulamaya alan İNG Türkiye konut kredisini en uygun şekilde veren banka oldu. İhtiyaç kredisi faiz oranını da 0,99 olarak belirleyen İNG Türkiye, yüzde 1'in altında ihtiyaç kredisi veren tek banka pozisyonunda. Bankanın taşıt kredisi faiz oranı ise sıfır araçlarda 1,21 olarak uygulanıyor.

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Garanti Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük konut kredisi faizi oranı kaç?

TEB DE YÜZDE 1'İN ALTINA İNDİ

Türkiye'nin en uygun koşullarla kredi veren bankalarından olan TEB, Merkez Bankası'nın her hamlesinin ardından faizini kademeli olarak düşürdü. TEB, son olarak konut kredisi faiz oranını 0,99'a çekti. İNG Türkiye'nin ardından yüzde 1'in altında faizle konut kredisi veren ikinci özel banka oldu. TEB ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,08 olarak belirlenirken, taşıt kredisi faiz oranı ise sıfır otomobil alımlarında 1,18 olarak uygulanıyor.

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Garanti Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük konut kredisi faizi oranı kaç?

KUVEYT TÜRK VE TÜRKİYE FİNANS'TAN YÜZDE 1'İN ALTINDA KAR ORANI İLE KREDİ

Katılım bankası olarak Türkiye'de yer alan iki özel bankadan da atak geldi. Kar oranını düşüren katılım bankaları konut kredisi kullanımlarında büyük ilgi görüyor. Kuveyt Türk konut kredisi kar oranını 0,98, Türkiye Finans ise 0,99 olarak uyguluyor.