Garanti Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük konut kredisi faizi oranı kaç?

Kredi faiz oranlarında düşüş devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz hamlelerinin ardından bankaların eli güçlenirken, özel bankalardan da art arda ataklar geldi. İNG Türkiye 0,98 faiz oranına gerilerken, kamu bankalarından zirveyi devraldı ve en düşük konut kredisi veren banka oldu. Diğer özel bankalarda da sert düşüşler görülüyor. Konut kredisinde 1,10'un altında sıralanmaya başlayan bankalar, ihtiyaç ve taşıt kredisi faizlerinde de hamle yapmayı ihmal etmiyor. Vatandaşlar, kamu bankalarının 0,99'un faiz oranını düşürmesini beklerken, bankaların gözü 12 Aralık'ta gerçekleşecek Merkez Bankası faiz toplantısında. Toplantıda 2 puan faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakılırken, yeni yıl öncesi konut kredisi faiz oranlarının 0,99'un altına düşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda 2020 yılının faizlerin düşüş yılı olacağını söyledi. Peki, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük konut kredisi faizi oranı kaç? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.11.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 16:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





