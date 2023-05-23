İslam Memiş’ten son altın uyarısı! 1-0,50-0,25 gramı dahi olanlar kulak kesilsin! Hazirandan sonra…

Haziran ayına sayılı günler kala hem yatırımcı hem de vatandaşlar altın piyasalarını yakından takip ederek uzmanları araştırıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ile ilgili son uyarısında en net senaryoyu açıkladı. 1-0,50-0,25 gramı dahi olanlar kulak kesilsin. Hazirandan sonra...