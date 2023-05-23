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İslam Memiş’ten son altın uyarısı! 1-0,50-0,25 gramı dahi olanlar kulak kesilsin! Hazirandan sonra…

Haziran ayına sayılı günler kala hem yatırımcı hem de vatandaşlar altın piyasalarını yakından takip ederek uzmanları araştırıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ile ilgili son uyarısında en net senaryoyu açıkladı. 1-0,50-0,25 gramı dahi olanlar kulak kesilsin. Hazirandan sonra...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2023 14:20
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İslam Memiş’ten son altın uyarısı! 1-0,50-0,25 gramı dahi olanlar kulak kesilsin! Hazirandan sonra…

Altın fiyatlarına dair detaylar yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.248 lira seviyesinde işlem görüyor. Haziran ayında, büyük bir finansal fırsatın kapısı aralanacak. Peki altında son durum ne? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İslam Memiş’ten son altın uyarısı! 1-0,50-0,25 gramı dahi olanlar kulak kesilsin! Hazirandan sonra…

ALTINDA SON DURUM NE?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.248 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki değer kaybına paralel düşen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 1.257 liradan tamamladı.

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İslam Memiş’ten son altın uyarısı! 1-0,50-0,25 gramı dahi olanlar kulak kesilsin! Hazirandan sonra…

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 1.248 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altını da 8.300 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,3 düşüşle 1.972 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 1.956 dolardan alıcı buluyor.

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İslam Memiş’ten son altın uyarısı! 1-0,50-0,25 gramı dahi olanlar kulak kesilsin! Hazirandan sonra…

Analistler, ABD'deki borç krizine ilişkin ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin ülkenin temerrüde düşmesinin bir opsiyon olmadığı konusunda anlaştıklarını duyurmasının risk algısını azalttığını belirterek, bu durumun altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

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İslam Memiş’ten son altın uyarısı! 1-0,50-0,25 gramı dahi olanlar kulak kesilsin! Hazirandan sonra…

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, dün de sözle yönlendirmelerine devam ettiğini aktaran analistler, Banka'nın en "şahin" üyelerinden St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın, Fed'in politika faizinde bu yıl belki 50 baz puan daha artış yapmak zorunda kalabileceğini söylediğini hatırlattı.