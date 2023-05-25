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Haberler Galeri Tahsis numarasına göre MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ! Mayıs ayı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK- Bağkur tahsis numarası 0,1,3,5,7,9 olanlar...

Tahsis numarasına göre MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ! Mayıs ayı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK- Bağkur tahsis numarası 0,1,3,5,7,9 olanlar...

"Emekli maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Emekli maaşı ödeme tarihleri Mayıs ayının son haftasına girilmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Emekli maaşı ödeme tarihleri, tahsis numarasının son hanesine göre değişiklik gösteriyor. Peki, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ayın kaçında hesaplara yatacak? İşte tahsis numarasına göre emekli aylığı ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 25.05.2023 16:29 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 16:29
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Tahsis numarasına göre MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ! Mayıs ayı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK- Bağkur tahsis numarası 0,1,3,5,7,9 olanlar...

"Emekli maaşları ne zaman yatacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı kazandı. Mayıs ayının sonuna yaklaışmasıyla birlikte, SSK Bağ-Kur tahsis numarasına göre maaş ödeme günleri merak konusu oldu. Peki, 2023 Mayıs emekli maaşları hangi gün yatacak? İşte, tahsis numarası ile maaş günü sorgulama ekranı!

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Tahsis numarasına göre MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ! Mayıs ayı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK- Bağkur tahsis numarası 0,1,3,5,7,9 olanlar...

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK MAYIS 2023?

SSK ve Bağkur'a göre değişklik gösteren tarihlerde, emekli olmaya hak kazanmış kişilerin hesabına hükümet tarafından ödemeler yapılır.

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Tahsis numarasına göre MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ! Mayıs ayı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK- Bağkur tahsis numarası 0,1,3,5,7,9 olanlar...

SSK TAHSİS NUMARASI İLE MAAŞ GÜNÜ SORGULAMA

SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen emekli maaşları şu tarihlerde yatırılıyor:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17 Mayıs Çarşamba günü
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar 18 Mayıs Perşembe günü
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar 19 Mayıs Cuma günü
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar 20 Mayıs Cumartesi günü

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Tahsis numarasına göre MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ! Mayıs ayı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK- Bağkur tahsis numarası 0,1,3,5,7,9 olanlar...

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21 Mayıs Pazar günü
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar 22 Mayıs Pazartesi günü
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar 23 Mayıs Salı günü
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar 24 Mayıs Çarşamba günü
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar 25 Mayıs Perşembe günü
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar her ayın 26 Mayıs Cuma günü maaşlarını alıyor.

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Tahsis numarasına göre MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ! Mayıs ayı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK- Bağkur tahsis numarası 0,1,3,5,7,9 olanlar...

HAFTA SONU EMEKLİ MAAŞI ÖDENİR Mİ?

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emekli maaşları Ocak 2022 döneminden itibaren Cumartesi gününe rastlaması halinde Cumartesi günü, Pazar gününe rastlaması halinde ise Pazar günü ödenmektedir. Öte yandan dini bayramlardan önce ve maaş yatış tarihinin hafta sonuna denk gelmesi halinde maaşlar, daha erken yatırılabilmektedir.