HaberlerGaleri12 bin 804 TL + prim desteği verilecek! Ev hanımlarına emeklilik fırsatı! SGK'ya dilekçeyle başvurmak yeterli! 5, 10, 15, 20, 25 yıl...
12 bin 804 TL + prim desteği verilecek! Ev hanımlarına emeklilik fırsatı! SGK'ya dilekçeyle başvurmak yeterli! 5, 10, 15, 20, 25 yıl...
Ev hanımlarının yüzünü güldürecek müjde açıklandı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aile Koruma Kalkanı Programı ile ev hanımlarına emeklilik desteği sağlanacağını duyurmuştu. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği ev hanımlarına sigortalılık çalışmasının detayları ve şartları merak konusu oldu. Bu önemli adım, ev hanımlarının uzun yıllar süren emeklerinin karşılığını almalarını sağlayacak. SGK'ya tek belge ile başvurmak yeterli. Bakan Derya Yanık, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, ev hanımlarının emekliliği nasıl desteklenecek? İşte, ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 24.05.2023 09:44Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 10:14