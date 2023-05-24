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Haberler Galeri 12 bin 804 TL + prim desteği verilecek! Ev hanımlarına emeklilik fırsatı! SGK'ya dilekçeyle başvurmak yeterli! 5, 10, 15, 20, 25 yıl...

12 bin 804 TL + prim desteği verilecek! Ev hanımlarına emeklilik fırsatı! SGK'ya dilekçeyle başvurmak yeterli! 5, 10, 15, 20, 25 yıl...

Ev hanımlarının yüzünü güldürecek müjde açıklandı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aile Koruma Kalkanı Programı ile ev hanımlarına emeklilik desteği sağlanacağını duyurmuştu. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği ev hanımlarına sigortalılık çalışmasının detayları ve şartları merak konusu oldu. Bu önemli adım, ev hanımlarının uzun yıllar süren emeklerinin karşılığını almalarını sağlayacak. SGK'ya tek belge ile başvurmak yeterli. Bakan Derya Yanık, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, ev hanımlarının emekliliği nasıl desteklenecek? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 24.05.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 10:14
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12 bin 804 TL + prim desteği verilecek! Ev hanımlarına emeklilik fırsatı! SGK’ya dilekçeyle başvurmak yeterli! 5, 10, 15, 20, 25 yıl...

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi geldi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce de duyurduğu konuya ilişkin detaylar merak konusu olurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, A haber canlı yayında ev hanımlarınına verilen müjdeye yönelik açıklamalarda bulundu. Peki, Aile Koruma Kalkanı Programı ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvurular başladı mı? İşte, cevabı...

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12 bin 804 TL + prim desteği verilecek! Ev hanımlarına emeklilik fırsatı! SGK’ya dilekçeyle başvurmak yeterli! 5, 10, 15, 20, 25 yıl...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, A Haber canlı yayınında gündemdeki soruları yanıtladı. Bu yıldan itibaren bazı şartların yerine getirilmesi ile artık çalışmayan ev hanımları da maaş alabilecek.

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12 bin 804 TL + prim desteği verilecek! Ev hanımlarına emeklilik fırsatı! SGK’ya dilekçeyle başvurmak yeterli! 5, 10, 15, 20, 25 yıl...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini biz karşılayacağız." ifadelerine yer verdi.

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12 bin 804 TL + prim desteği verilecek! Ev hanımlarına emeklilik fırsatı! SGK’ya dilekçeyle başvurmak yeterli! 5, 10, 15, 20, 25 yıl...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da "Ev hanımlarının emeklilik imkanı bu dönemde yapacağımız en önemli çalışmalardan birisi. Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ini devlet ödeyecek." dedi.

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12 bin 804 TL + prim desteği verilecek! Ev hanımlarına emeklilik fırsatı! SGK’ya dilekçeyle başvurmak yeterli! 5, 10, 15, 20, 25 yıl...

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK SÖZÜ

''Ev kadınlarının emekliliği konusu da aslında bizim aileye ve aile kurumunun sosyal tarafına da kamusal tarafına da ne kadar önem verdiğimizi gösteren bir tutum.