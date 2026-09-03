Sistem nasıl uygulanıyor? Şu anda uygulanmakta olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) hem çalışanlar hem çalışmayanlar için ikinci emeklilik imkanı sunuyor. Ayrıca önümüzdeki dönemde devreye girecek Tamamlayıcı Emeklilik sistemi (TES) de benzer bir imkan sunacak.

İkinci emekliliğin şartları daha mı avantajlı? İkinci emeklilik SGK emekliliğine göre daha kısa sürede geliyor. Örneğin 2000 yılında SGK sistemine giren bir erkek çalışan 7 bin gün çalışıp 60 yaşında emekli olacak. Oysa aynı tarihte BES'e girmiş olsa 10 yıl yani 3600 gün prim ödeyip 56 yaşında emekli olabilecek. Böylece önce BES'den sonra SGK'dan emeklilik hakkına kavuşacak.

Primleri kim ödüyor ve kaç lira? İkinci emeklilik sisteminde ödenecek primleri katılımcı belirliyor. Aylık bütçenize göre bir prim belirleyip bunu istediğiniz zaman artırabiliyorsunuz. Ödediğiniz primlerin yüzde 20'sini de devlet ödüyor. Örneğin ayda 1000 TL ödeyen bir katılımcının hesabına 200 TL de devlet ödeme yapıyor. Ayrıca biriken paranız fonlarda değerlendiriliyor

OKS'de şartlar neler? Bugün uygulanan otomatik katılım ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde çalışanların ücretlerinden her ay en az yüzde 3 kesinti yapılarak primler biriktiriliyor. Ancak sistem zorunlu değil. Çalışanlar isterlerse sistemden ayrılıyor.