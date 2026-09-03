3600 günle ikinci emeklilik fırsatı! EYT sonrası yeni formül
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrasında emeklilik yaşının erkeklerde 60, kadınlarda 58'e çıkmasıyla "Ben nasıl emekli olacağım?" diye düşünenleri ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Prim günü eksik olanlar veya genç yaşta sigortalı olup uzun yıllar beklemek zorunda kalanlar için 3.600 gün primle çok daha erken yaşta emekli olma kapısı aralandı. İşte detaylar...
Türkiye'de emeklilik sistemli farklı tarihlerde değiştirildi. 1999'da ve 2008'de yapılan reformlarla yeni kurallar da getirildi. Son olarak 2023'de çıkartılan bir yasa ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar yaş şartı olmadan emekli oldu.
Sonrasında sigortalı olanlar için ise yaş şartı kadınlarda 58 erkeklerde 60 ve daha sonraki dönem için 61'e çıkartıldı. Prim şartı da arttı. Ancak bu emekliliğin yanında alternatifler de bulunuyor.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, ikinci emeklilik ile ilgili detayları köşesine taşıdı. İşte merak edilenler:
Şu anda emeklilik şartları nasıl belirleniyor?
1999 ile 2008 arasında sigortalı olanlar SSK'da 7 bin gün ve erkekse 60 kadınsa 58 yaş ile emekli oluyor. 2008 sonrasında ise prim şartı 7200 güne yaş ise erkeklerde 61'e çıkıyor. Bağ-Kurda ise kadın erkek 9 bin gün prim ödemek durumunda.
SGK sisteminden çıkmadan ikinci bir emeklilik mümkün mü?
Yasalarımız çalışırken ya da kendi işini yaparken SGK sisteminde olmayı zorunlu kılıyor. Bu sistemden çıkmadan ikinci bir emeklilik, ya da tamamlayıcı bir sisteme de dahil olmak mümkün. Böylece ileride iki emekli maaşı almak imkânı doğabilir.