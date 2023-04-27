Memur, emekli, asgari maaşlarında ikinci altı ay için zam oranı ne kadar? Temmuz kök maaşlara Ek zam+refah payı ayarı! Polis, Hemşire, Öğretmen, Vaiz...

Temmuz ayı zam oranı sıklıkla araştırılıyor. Milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretlinin maaşlarına ikinci 6 ay zammı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre, ilk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşti. Ocak zammında refah payı yüzde 30'a yükseltildi. Peki Memur, emekli, asgari ücretlinin maaşlarında ikinci altı ay için zam oranı ne kadar? İşte polis, hemşire, öğretmen, vaiz maaş hesaplaması...

Giriş Tarihi: 27.04.2023 21:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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