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Haberler Galeri Memur, emekli, asgari maaşlarında ikinci altı ay için zam oranı ne kadar? Temmuz kök maaşlara Ek zam+refah payı ayarı! Polis, Hemşire, Öğretmen, Vaiz...

Memur, emekli, asgari maaşlarında ikinci altı ay için zam oranı ne kadar? Temmuz kök maaşlara Ek zam+refah payı ayarı! Polis, Hemşire, Öğretmen, Vaiz...

Temmuz ayı zam oranı sıklıkla araştırılıyor. Milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretlinin maaşlarına ikinci 6 ay zammı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre, ilk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşti. Ocak zammında refah payı yüzde 30'a yükseltildi. Peki Memur, emekli, asgari ücretlinin maaşlarında ikinci altı ay için zam oranı ne kadar? İşte polis, hemşire, öğretmen, vaiz maaş hesaplaması...

Giriş Tarihi: 27.04.2023 21:55
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Memur, emekli, asgari maaşlarında ikinci altı ay için zam oranı ne kadar? Temmuz kök maaşlara Ek zam+refah payı ayarı! Polis, Hemşire, Öğretmen, Vaiz...

Temmuz ayı zam oranı sıklıkla araştırılıyor. Milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretlinin maaşlarına ikinci 6 ay zammı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre, ilk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşti. Ocak zammında refah payı yüzde 30'a yükseltildi. Peki Memur, emekli, asgari ücretlinin maaşlarında ikinci altı ay için zam oranı ne kadar? İşte polis, hemşire, öğretmen, vaiz maaş hesaplaması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur, emekli, asgari maaşlarında ikinci altı ay için zam oranı ne kadar? Temmuz kök maaşlara Ek zam+refah payı ayarı! Polis, Hemşire, Öğretmen, Vaiz...

2023 yılının ikinci 6 ayı için yapılacak zamlar netleşiyor. Emekliler, işçiler, memurlar ve özel sektör çalışanları Temumz ayında yeni artışlarını alacak. Peki kim hangi oranda zam alacak. İşte hesabı...

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Memur, emekli, asgari maaşlarında ikinci altı ay için zam oranı ne kadar? Temmuz kök maaşlara Ek zam+refah payı ayarı! Polis, Hemşire, Öğretmen, Vaiz...

Temmuz ayı yaklaştıkça milyonlarca vatandaş için de maaş artış hesabı başlamış oluyor. Başta emekliler ve memurlar olmak üzere tüm çalışanlar için yılın ikinci maaş artışı Temmuz ayında yapılacak.

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Memur, emekli, asgari maaşlarında ikinci altı ay için zam oranı ne kadar? Temmuz kök maaşlara Ek zam+refah payı ayarı! Polis, Hemşire, Öğretmen, Vaiz...

Bu dönemde yapılacak zam oranını ise Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ortaya çıkacak 6 aylık oran belirleyecek. Sadece enflasyon artışı değil bu yıl yine refah payı zammı da beklentiler arasında.

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Memur, emekli, asgari maaşlarında ikinci altı ay için zam oranı ne kadar? Temmuz kök maaşlara Ek zam+refah payı ayarı! Polis, Hemşire, Öğretmen, Vaiz...

Emekli ve kamu çalışanları için yapılacak artışlar ile asgari ücretin yeniden belirlenmesi özel sektör çalışanlarının da gelirlerine yansımış olacak.