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Haberler Galeri TOKİ’den EV ALMAK isteyenlere YOL AÇILDI! Net- brüt 65-40 m2 2+1, 3+1 daire! 318 bin TL'lik evler, 1.594 TL'ye...Yeni ilanlara BÜYÜK RAĞBET var!

TOKİ’den EV ALMAK isteyenlere YOL AÇILDI! Net- brüt 65-40 m2 2+1, 3+1 daire! 318 bin TL'lik evler, 1.594 TL'ye...Yeni ilanlara BÜYÜK RAĞBET var!

TOKİ kura çekimleri il il devam ederken, TOKİ kura takvimi 7. etap tarihleri belli oldu. İstanbul ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar kura sonuçlarının açıklanacağı dört gözle bekliyor. Öte yandan, TOKİ, "İlk Evim" projesinden bağımsız, ayrı konut satışlarına devam ediyor. Bu kapsamda 2+1, 3+1 daireler 300 bin TL'den (Brüt m2 64,71 - Net m2 47,2 - KDV Oranı %1,00) başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Söz konusu bu evler için de başvurular alındıktan sonra kura çekimi yapılacak.İşte, Toplu Konut İdaresi'nin resmi sitesinden yayınladığı ilanlar...

Giriş Tarihi: 26.01.2023 21:02 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 15:17
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TOKİ’den EV ALMAK isteyenlere YOL AÇILDI! Net- brüt 65-40 m2 2+1, 3+1 daire! 318 bin TL’lik evler, 1.594 TL’ye...Yeni ilanlara BÜYÜK RAĞBET var!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimi heyecanı devam ederken, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yeni konut ilanları da yayınlanıyor. TOKİ'nin yeni ilanları binlerce vatandaş tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kıyıda köşede birikmiş parası olanlara Toplu Konut İdaresi tarafından bir kapı açılıyor. 300 bin TL'lik 2+1, 3+1 daireler, aylık ödemesi düşük olan taksitlerle alıcısını bekliyor. Başvurular ise yarın sona eriyor. İşte, yeni ilanlar hakkında detaylı bilgiler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ’den EV ALMAK isteyenlere YOL AÇILDI! Net- brüt 65-40 m2 2+1, 3+1 daire! 318 bin TL’lik evler, 1.594 TL’ye...Yeni ilanlara BÜYÜK RAĞBET var!

TOKİ YENİ İLANLARINI YAYINLADI!

Çorum'da TOKİ tarafından yapılan evler, 300 bin TL'den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor. Başvurular yarın sona eriyor. İşte, TOKİ'nin internet sitesi üzeirnden yayınladığı yeni ilanlar...

TOKİ SATIŞLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ’den EV ALMAK isteyenlere YOL AÇILDI! Net- brüt 65-40 m2 2+1, 3+1 daire! 318 bin TL’lik evler, 1.594 TL’ye...Yeni ilanlara BÜYÜK RAĞBET var!

ÇORUM TOKİ 2+1,3+1 DAİRE FİYATI NE KADAR?

(KDV Hariç) 332.092,80 TL

Konut - Ticaret Merkezi Konut
Brüt m2 65,10
Net m2 40,00

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TOKİ’den EV ALMAK isteyenlere YOL AÇILDI! Net- brüt 65-40 m2 2+1, 3+1 daire! 318 bin TL’lik evler, 1.594 TL’ye...Yeni ilanlara BÜYÜK RAĞBET var!

KDV Oranı %1,00
Oda Sayısı 1+1
Blok Tipi - Blok H - H1

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TOKİ’den EV ALMAK isteyenlere YOL AÇILDI! Net- brüt 65-40 m2 2+1, 3+1 daire! 318 bin TL’lik evler, 1.594 TL’ye...Yeni ilanlara BÜYÜK RAĞBET var!

Kat ZEMİN
Daire No 1
Ada 114
Parsel 1