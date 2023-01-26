TOKİ’den EV ALMAK isteyenlere YOL AÇILDI! Net- brüt 65-40 m2 2+1, 3+1 daire! 318 bin TL'lik evler, 1.594 TL'ye...Yeni ilanlara BÜYÜK RAĞBET var!

TOKİ kura çekimleri il il devam ederken, TOKİ kura takvimi 7. etap tarihleri belli oldu. İstanbul ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar kura sonuçlarının açıklanacağı dört gözle bekliyor. Öte yandan, TOKİ, "İlk Evim" projesinden bağımsız, ayrı konut satışlarına devam ediyor. Bu kapsamda 2+1, 3+1 daireler 300 bin TL'den (Brüt m2 64,71 - Net m2 47,2 - KDV Oranı %1,00) başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Söz konusu bu evler için de başvurular alındıktan sonra kura çekimi yapılacak.İşte, Toplu Konut İdaresi'nin resmi sitesinden yayınladığı ilanlar...