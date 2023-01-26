Emekliye 5.500 TL İKRAMİYE bayram havası estirecek! % 122 zam etkisi! 4.904 TL ALINABİLECEK! Refah payı, ek zam ve taban aylık...

Milyonlarca emekli, Ocak ayında maaş zamları ile bir çok kazanç elde etti. Yıla ek zamlarla başlayan emekliler gözlerini bayram öncesi hesaplara yatan ikramiye ödemelerine çevirdi. Yeni emekli olacaklar ve EYT'lilerin de yararlanacağı bayram ikramiyesi için tutarlar merak ediliyor. Ödeme miktarında yaşanacak artış için 2 formül gündeme gelirken, kazancın 2 bin 750 lira yapılıp yıllık kazancın 5 bin 500 liraya yükseltilmesi gündeme geldi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? İşte yeni hesaplamalar...