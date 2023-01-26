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Haberler Galeri Emekliye 5.500 TL İKRAMİYE bayram havası estirecek! % 122 zam etkisi! 4.904 TL ALINABİLECEK! Refah payı, ek zam ve taban aylık...

Emekliye 5.500 TL İKRAMİYE bayram havası estirecek! % 122 zam etkisi! 4.904 TL ALINABİLECEK! Refah payı, ek zam ve taban aylık...

Milyonlarca emekli, Ocak ayında maaş zamları ile bir çok kazanç elde etti. Yıla ek zamlarla başlayan emekliler gözlerini bayram öncesi hesaplara yatan ikramiye ödemelerine çevirdi. Yeni emekli olacaklar ve EYT'lilerin de yararlanacağı bayram ikramiyesi için tutarlar merak ediliyor. Ödeme miktarında yaşanacak artış için 2 formül gündeme gelirken, kazancın 2 bin 750 lira yapılıp yıllık kazancın 5 bin 500 liraya yükseltilmesi gündeme geldi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? İşte yeni hesaplamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2023 16:56
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Emekliye 5.500 TL İKRAMİYE bayram havası estirecek! % 122 zam etkisi! 4.904 TL ALINABİLECEK! Refah payı, ek zam ve taban aylık...

Emekli milyonlarca vatandaş Ocak ayında refah payı artışı ile birlikte maaşlarına yüzde 30 zam gördü. Emeklilerin yeni gündemi bayram öncesi ödenen ikramiye tutarlarında yaşanacak değişim miktarları oldu. EYT düzenlemesi ile milyonlarca emekli bayram ikramiyesinden yararlanacak. Hal böyle olunca,"Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi için yeni gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 5.500 TL İKRAMİYE bayram havası estirecek! % 122 zam etkisi! 4.904 TL ALINABİLECEK! Refah payı, ek zam ve taban aylık...

Bu yıla Ocak zammını artıran refah payı ve taban aylık düzenlemesiyle başlangıç yapan emeklilerin yeni gündemi bayram ikramiyeleri oldu. EYT düzenlemesiyle emekli olacakların da yararlanacağı ikramiyede artış gündemde.

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Emekliye 5.500 TL İKRAMİYE bayram havası estirecek! % 122 zam etkisi! 4.904 TL ALINABİLECEK! Refah payı, ek zam ve taban aylık...

Buna yönelik hazırlıkların yapıldığı belirtiliyor. Halen ikramiyenin tutarı bin 100 lira. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenen ikramiyenin yapılacak zamla 2 bin-3 bin lira aralığına gelmesi bekleniyor.

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Emekliye 5.500 TL İKRAMİYE bayram havası estirecek! % 122 zam etkisi! 4.904 TL ALINABİLECEK! Refah payı, ek zam ve taban aylık...

2 FORMÜL VAR

Burada 2 formül gündeme geliyor. İlk formül yeniden değerleme oranında artışı içeriyor.

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Emekliye 5.500 TL İKRAMİYE bayram havası estirecek! % 122 zam etkisi! 4.904 TL ALINABİLECEK! Refah payı, ek zam ve taban aylık...

Bu yıl yüzde 122.93 olan yeniden değerleme oranının bayram ikramiyesine yansıtılabileceği belirtiliyor.