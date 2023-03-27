İslam Memiş’in NET ALTIN tahmini heyecanlandırdı! ’Bu yıl onu çok duyacağız’ dedi! Gram altın için yeni istikamet ’1.550 TL’

ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

İslam Memiş, "altın almalı mı, satmalı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben 2009 dolar düzeyine kadar çıkan bu yükselişleri çok hızlı ve sağlıksız gördüm. Bu nedenle bir düzeltme gelmesi ihtimal dahilinde. Gram altın TL fiyatında ise tekrar kademeli olarak 1220-1200 ve altı rakamlar yaşanabilir. Çok aceleci olmamak lazım. Önümüzdeki haftalarda yeni bir alım fırsatı oluşabileceğini düşünüyorum."