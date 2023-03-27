27 Mart 2023, Pazartesi
İslam Memiş'in NET ALTIN tahmini heyecanlandırdı! 'Bu yıl onu çok duyacağız' dedi! Gram altın için yeni istikamet '1.550 TL'
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın hakkında yaptığı yorumlarla binlerce kişinin dikkatini çekiyor. Altın fiyatları, ABD'de peş peşe iflas açıklayan 3 banka krizi sonrası güvenli liman talebinin artmasıyla beraber yükseldi. Özellikle yatırımcılar, "altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İslam Memiş'in 'bu yıl çok duyacağız' diyerecek açıkladığı tahmin duyanları heyecanlandırdı. Memiş, gram altında yeni hedefin 1.550 TL düzeylerinde olduğunu söyledi. Peki, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte, İslam Memiş'in son açıklamaları...
Giriş Tarihi: 27.03.2023 18:17 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 18:17
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