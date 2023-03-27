27 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İslam Memiş'in NET ALTIN tahmini heyecanlandırdı! 'Bu yıl onu çok duyacağız' dedi! Gram altın için yeni istikamet '1.550 TL'

İslam Memiş'in NET ALTIN tahmini heyecanlandırdı! 'Bu yıl onu çok duyacağız' dedi! Gram altın için yeni istikamet '1.550 TL'

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın hakkında yaptığı yorumlarla binlerce kişinin dikkatini çekiyor. Altın fiyatları, ABD'de peş peşe iflas açıklayan 3 banka krizi sonrası güvenli liman talebinin artmasıyla beraber yükseldi. Özellikle yatırımcılar, "altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İslam Memiş'in 'bu yıl çok duyacağız' diyerecek açıkladığı tahmin duyanları heyecanlandırdı. Memiş, gram altında yeni hedefin 1.550 TL düzeylerinde olduğunu söyledi. Peki, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte, İslam Memiş'in son açıklamaları...

Giriş Tarihi: 27.03.2023 18:17 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 18:17
  • 1
  • 13
İslam Memiş’in NET ALTIN tahmini heyecanlandırdı! ’Bu yıl onu çok duyacağız’ dedi! Gram altın için yeni istikamet ’1.550 TL’

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in altın hakkındaki tahmini gündemde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta serbest piyasada altın gram fiyatı 1.250 TL'yi aşarak rekor tazeleyen altın, haftanın ilk gününde düşeşe geçti. İslam Memiş'in son yaptığı açıklama özellikle yatırımcıları heyecanlandırdı. Memiş, altında yeni hedefin 1.550 TL olduğunu belirtti. İşte altın fiyatları hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
İslam Memiş’in NET ALTIN tahmini heyecanlandırdı! ’Bu yıl onu çok duyacağız’ dedi! Gram altın için yeni istikamet ’1.550 TL’

'BU YIL ÇOK DUYACAĞIZ'

İslam Memiş altın fiyatları hakkındaki yeni tahminlerini şu şekilde açıkladı:

"Geride bıraktığımız haftada altın fiyatları tüm zamanların rekor seviyesini gördü. Serbest piyasalarda 1253 TL düzeyini görürken, ekranlarda 1230'ları aşan seviyeler test edildi. Bu yıl için rekor kelimelerini çok duyacağız gibi düşünüyorum.

  • 3
  • 13
İslam Memiş’in NET ALTIN tahmini heyecanlandırdı! ’Bu yıl onu çok duyacağız’ dedi! Gram altın için yeni istikamet ’1.550 TL’

Geçtiğimiz yıla baktığımz zaman altın fiyatları baskı altında kalmıştı. Altın bu yıl biraz daha serbest kalıyor ve merkez bankalarının da sahneden indiğini dönem başlıyor. Fed ve diğerleri artık kenara çekilecek ve altın fiyatları buradan da güç toplayabilir.

  • 4
  • 13
İslam Memiş’in NET ALTIN tahmini heyecanlandırdı! ’Bu yıl onu çok duyacağız’ dedi! Gram altın için yeni istikamet ’1.550 TL’

"GRAM ALTIN İÇİN YENİ HEDEF 1.550 TL"

Yani ons altın 2000 dolar seviyesi üzerinde kalıcı olarak 2350 dolar düzeyini test edebilir. Serbest piyasalarda 1237 TL fiyatından kapanış yapan gram altın TL fiyatında ise 2023 yılı için 1450 TL ve devamında 1550 TL düzeylerini bekliyorum."

  • 5
  • 13
İslam Memiş’in NET ALTIN tahmini heyecanlandırdı! ’Bu yıl onu çok duyacağız’ dedi! Gram altın için yeni istikamet ’1.550 TL’

ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

İslam Memiş, "altın almalı mı, satmalı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben 2009 dolar düzeyine kadar çıkan bu yükselişleri çok hızlı ve sağlıksız gördüm. Bu nedenle bir düzeltme gelmesi ihtimal dahilinde. Gram altın TL fiyatında ise tekrar kademeli olarak 1220-1200 ve altı rakamlar yaşanabilir. Çok aceleci olmamak lazım. Önümüzdeki haftalarda yeni bir alım fırsatı oluşabileceğini düşünüyorum."