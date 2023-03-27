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Haberler Galeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman'daki örnek konutları paylaştı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman'daki örnek konutları paylaştı!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 yıkıma yol açtı. Türkiye depremin yaralarını sarmak için seferber olurken, bölgede yapılacak konutlara ilişkin detaylar belli oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman'da yapılacak örnek konutları paylaştı.

Giriş Tarihi: 27.03.2023 22:17 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 22:17
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman’daki örnek konutları paylaştı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7, Elbistan ilçesinde de saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman’daki örnek konutları paylaştı!

Depremler 11 ilde büyük yıkımlara yol açarken, bölgelerde yaralar sarılmaya devam ediyor. Deprem sonrası bölgenin yeniden inşa edilmesi için çalışmalara başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Yeni yaşam alanlarımızı nereye kuracağımızı da evlerimizin nasıl olacağını da o şehirdeki hemşehrilerimizle karar veriyoruz. Adıyaman'da da toplantılar düzenledik, görüşleri aldık. Adıyaman'ımıza en yakışanı neyse onu yapacağız!" sözleriyle örnek projeleri paylaştı.

İşte Adıyaman'daki örnek projeler:

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman’daki örnek konutları paylaştı!
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman’daki örnek konutları paylaştı!
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman’daki örnek konutları paylaştı!