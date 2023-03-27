Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman’daki örnek konutları paylaştı!

Depremler 11 ilde büyük yıkımlara yol açarken, bölgelerde yaralar sarılmaya devam ediyor. Deprem sonrası bölgenin yeniden inşa edilmesi için çalışmalara başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Yeni yaşam alanlarımızı nereye kuracağımızı da evlerimizin nasıl olacağını da o şehirdeki hemşehrilerimizle karar veriyoruz. Adıyaman'da da toplantılar düzenledik, görüşleri aldık. Adıyaman'ımıza en yakışanı neyse onu yapacağız!" sözleriyle örnek projeleri paylaştı.

İşte Adıyaman'daki örnek projeler: