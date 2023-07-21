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Haberler Galeri 2 MAAŞ birden alabilirsiniz! SSK 4A, 4B, 4C, Bağkur emeklisine müjde verildi! Bu şarta uyanlar...

2 MAAŞ birden alabilirsiniz! SSK 4A, 4B, 4C, Bağkur emeklisine müjde verildi! Bu şarta uyanlar...

SGK, sigortalı olan vatandaşlara müjdeyi verdi. Bu şartları sağlayan herkes başvurabilir. Sigortalı çalışanların sadece kendilerine değil ailesine de destek sağlayan SGK, eşin vefatı durumunda geride kalan yakınlarına çift maaş hakkı tanıyor. Üstelik bu yasal haktan kadın halihazırda emekli maaşı alıyor olsa bile yararlanabiliyor. Emekli maaşının bağlanabilmesi için bazı şartların taşınıyor olması gerekiyor. İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 21.07.2023 19:24 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 19:24
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2 MAAŞ birden alabilirsiniz! SSK 4A, 4B, 4C, Bağkur emeklisine müjde verildi! Bu şarta uyanlar...

SGK, sigortalı olan vatandaşlara ve yakınlarına özel destekler sağlıyor. Vefat eden eşin hangi sigorta türüne (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) bağlı çalıştığına bakılmadan sigortalının geride kalan eşine maaş bağlanıyor. Her ay binlerce kişinin faydalandığı çift maaş hakkı hem kadınlara hem erkeklere veriliyor. Bu maaşları alabilmek için bazı şartların taşınması gerekiyor. İşte, SGK şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2 MAAŞ birden alabilirsiniz! SSK 4A, 4B, 4C, Bağkur emeklisine müjde verildi! Bu şarta uyanlar...

Sosyal güvenlik mevzuatına göre bir sigortalı vefat ettiğinde eşi ister çalışsın ister emekli olsun ölüm maaşı alabiliyor. Eşlerden birisi vefat ettiği zaman sağ kalan eşe maaş bağlanıyor.

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2 MAAŞ birden alabilirsiniz! SSK 4A, 4B, 4C, Bağkur emeklisine müjde verildi! Bu şarta uyanlar...

Burada kadın ya da erkek olunması fark etmiyor. Eşi vefat edene; eğer eşinin sigortalılık süresi uygunsa, geliri olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanıyor.

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2 MAAŞ birden alabilirsiniz! SSK 4A, 4B, 4C, Bağkur emeklisine müjde verildi! Bu şarta uyanlar...

Eşten maaş almak için emekli olmak ya da çalışıyor olmak fark etmiyor. Her iki durumda da eşin maaşı alınabiliyor. Ancak kişi emekli ya da çalışıyor ise alacağı maaşın oranı düşüyor.

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2 MAAŞ birden alabilirsiniz! SSK 4A, 4B, 4C, Bağkur emeklisine müjde verildi! Bu şarta uyanlar...

Çalışmayan ya da emekli olmayan kişi, vefat eden eşinin maaşının yüzde 75'ini alıyor. Çalışan ya da emekli olan kişi ise, ölen eşinin maaşının yüzde 50'sini alıyor. Maaş alma şartlarını karşılayan çocuklar varsa ödenecek para belli oranlarda pay ediliyor.