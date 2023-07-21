2 MAAŞ birden alabilirsiniz! SSK 4A, 4B, 4C, Bağkur emeklisine müjde verildi! Bu şarta uyanlar...

SGK, sigortalı olan vatandaşlara müjdeyi verdi. Bu şartları sağlayan herkes başvurabilir. Sigortalı çalışanların sadece kendilerine değil ailesine de destek sağlayan SGK, eşin vefatı durumunda geride kalan yakınlarına çift maaş hakkı tanıyor. Üstelik bu yasal haktan kadın halihazırda emekli maaşı alıyor olsa bile yararlanabiliyor. Emekli maaşının bağlanabilmesi için bazı şartların taşınıyor olması gerekiyor. İşte, haberin detayları...