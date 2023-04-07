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Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri son dakika bitti mi? Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri ne zaman biter?

"Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri son dakika bitti mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme zam taleplerini TUHİS'e iletti. Çarşamba günü düzenlenen toplantıda işveren teklifini iletti. Hak böyle olunca toplu zam için son görüşme detayları merak ediliyor. Peki, kamu işçileri toplu zam görüşmeleri son dakika bitti mi? Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri ne zaman biter?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.04.2023 16:53 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 16:53
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Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri son dakika bitti mi? Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri ne zaman biter?

"Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri son dakika bitti mi? Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri ne zaman biter?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023-2025 dönemi kamu toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri Ocak ayında resmen başlarken Kamu Çerçeve Protokolü ortak talep metni Türk-İş ve Hak-İş tarafından TUHİS'e iletildi. Peki, Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri son dakika bitti mi? Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri ne zaman biter?

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Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri son dakika bitti mi? Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri ne zaman biter?

KAMU İŞÇİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME NE ZAMAN?

Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan 2023-2024 toplu iş sözleşmesi için işçi ve işveren tarafı görüşmelerini sürdürüyor. Sözleşme tarihi henüz belli olmadı.

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Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri son dakika bitti mi? Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri ne zaman biter?

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,

"Esas büyük sorun, bizim toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu, sendika kanunu gibi bütün çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç var. Onunla ilgili de bütün hazırlıkları yaptık. Bir akademi kurulu kurduk. Sizin de bir akademik çalışmanız oldu. Onu da biliyorum. Bu ortak çalışmayı birlikte değerlendirerek inşallah önümüzdeki dönemde onu hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri son dakika bitti mi? Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri ne zaman biter?

Kamu işçileri toplu sözleşmesi ile kamuda çalışan 700 bin işçinin 2023 ve 2024 yılı maaş zamları için ortak talep metni oluşturuldu. Kamu Çerçeve Protokolü ortak talep metni Türk-İş ve Hak-İş tarafından bakanlık ve TUHİS'e iletildi. Sözleşme talebine göre, kamu işçilerinin minimum maaşının brüt 15 bin TL'ye çekilmesi hedefleniyor.

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Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri son dakika bitti mi? Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri ne zaman biter?

Sözleşme metninde yer alan bazı bilgiler şu şekilde;

I. TABAN ÜCRET

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri; 15.000 TL'nin altındaolan işçilerin aylık brüt çıplak ücretleri 15.000 TL'ye çekilmiştir.