07 Nisan 2023, Cuma
Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri son dakika bitti mi? Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri ne zaman biter?
"Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri son dakika bitti mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme zam taleplerini TUHİS'e iletti. Çarşamba günü düzenlenen toplantıda işveren teklifini iletti. Hak böyle olunca toplu zam için son görüşme detayları merak ediliyor. Peki, kamu işçileri toplu zam görüşmeleri son dakika bitti mi? Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri ne zaman biter?
Giriş Tarihi: 07.04.2023 16:53 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 16:53
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