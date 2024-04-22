İslam Memiş gram altın için A Haber'de rakam verdi: Sürpriz olmayacaktır | GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Paranın yönü ne olacak? A Haber muhabiri Pınar Özenç, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'e sordu. Memiş, altın yatırımcılarına kritik tavsiyelerde bulundu.

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