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Haberler Galeri İslam Memiş alım fırsatını açıkladı! Altın fiyatlarında Haziran zirvesi göründü! 1550 TL olmadan elinizi çabuk tutun! Son 280 TL!

İslam Memiş alım fırsatını açıkladı! Altın fiyatlarında Haziran zirvesi göründü! 1550 TL olmadan elinizi çabuk tutun! Son 280 TL!

Altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabı gündemdeki yerini korurken bir yandan da gidişatı araştırılıyor. Henüz altın almayanlar ya da alacak olanlar son durumu araştırıyor. Ara ara çekilmeler yaşansa da altın fiyatları genel itibarıyla yukarı yönde bir eğilim gösteriyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altınla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. İşte altın için alım fırsatının ayrıntıları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2023 21:35 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 21:38
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İslam Memiş alım fırsatını açıkladı! Altın fiyatlarında Haziran zirvesi göründü! 1550 TL olmadan elinizi çabuk tutun! Son 280 TL!

Altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabı gündemdeki yerini korurken bir yandan da gidişatı araştırılıyor. Henüz altın almayanlar ya da alacak olanlar son durumu araştırıyor. Ara ara çekilmeler yaşansa da altın fiyatları genel itibarıyla yukarı yönde bir eğilim gösteriyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altınla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. İşte altın için alım fırsatının ayrıntıları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İslam Memiş alım fırsatını açıkladı! Altın fiyatlarında Haziran zirvesi göründü! 1550 TL olmadan elinizi çabuk tutun! Son 280 TL!

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.211 lira seviyesinde işlem görüyor.

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İslam Memiş alım fırsatını açıkladı! Altın fiyatlarında Haziran zirvesi göründü! 1550 TL olmadan elinizi çabuk tutun! Son 280 TL!

Cuma günü, altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, yüzde 0,56 azalarak günü 1.214 liradan tamamladı.

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İslam Memiş alım fırsatını açıkladı! Altın fiyatlarında Haziran zirvesi göründü! 1550 TL olmadan elinizi çabuk tutun! Son 280 TL!

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla yüzde 0,25 azalışla 1.211 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.990 lira, Cumhuriyet altını da 8.040 liradan satılıyor.

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İslam Memiş alım fırsatını açıkladı! Altın fiyatlarında Haziran zirvesi göründü! 1550 TL olmadan elinizi çabuk tutun! Son 280 TL!

Cuma günü 1.969 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1.963 dolardan alıcı buluyor.