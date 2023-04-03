İslam Memiş alım fırsatını açıkladı! Altın fiyatlarında Haziran zirvesi göründü! 1550 TL olmadan elinizi çabuk tutun! Son 280 TL!

Altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabı gündemdeki yerini korurken bir yandan da gidişatı araştırılıyor. Henüz altın almayanlar ya da alacak olanlar son durumu araştırıyor. Ara ara çekilmeler yaşansa da altın fiyatları genel itibarıyla yukarı yönde bir eğilim gösteriyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altınla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. İşte altın için alım fırsatının ayrıntıları...