90 günlük sigorta girişi olan yaşadı! T.C. kimliğiyle başvurana 24 bin 910 TL Para yardımı! Şartları karşılayan koşsun!

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan destek ödemelerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından vatandaşlara sağlanan destek ödemelerinden biri de çalışan annelere yönelik. 90 gün sigortası olan kadınların başvuruda bulunabildiği desteğe ilişkin detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.04.2023 22:27 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 22:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL