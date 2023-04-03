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Haberler Galeri 90 günlük sigorta girişi olan yaşadı! T.C. kimliğiyle başvurana 24 bin 910 TL Para yardımı! Şartları karşılayan koşsun!

90 günlük sigorta girişi olan yaşadı! T.C. kimliğiyle başvurana 24 bin 910 TL Para yardımı! Şartları karşılayan koşsun!

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan destek ödemelerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından vatandaşlara sağlanan destek ödemelerinden biri de çalışan annelere yönelik. 90 gün sigortası olan kadınların başvuruda bulunabildiği desteğe ilişkin detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2023 22:27 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 22:53
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90 günlük sigorta girişi olan yaşadı! T.C. kimliğiyle başvurana 24 bin 910 TL Para yardımı! Şartları karşılayan koşsun!

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan destek ödemelerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından vatandaşlara sağlanan destek ödemelerinden biri de çalışan annelere yönelik. 90 gün sigortası olan kadınların başvuruda bulunabildiği desteğe ilişkin detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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90 günlük sigorta girişi olan yaşadı! T.C. kimliğiyle başvurana 24 bin 910 TL Para yardımı! Şartları karşılayan koşsun!

112 GÜNLÜK SÜREYİ KAPSIYOR

Bu ödemelerden birisi de doğum yapan anneler için ödenen izin parası oluyor.

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90 günlük sigorta girişi olan yaşadı! T.C. kimliğiyle başvurana 24 bin 910 TL Para yardımı! Şartları karşılayan koşsun!

Çalışan annelere devlet 112 günlük süreyi baz alarak doğum izin parası yatırıyor.

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90 günlük sigorta girişi olan yaşadı! T.C. kimliğiyle başvurana 24 bin 910 TL Para yardımı! Şartları karşılayan koşsun!

Kadınlar doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var.

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90 günlük sigorta girişi olan yaşadı! T.C. kimliğiyle başvurana 24 bin 910 TL Para yardımı! Şartları karşılayan koşsun!

Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor.