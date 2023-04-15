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İslam Memiş açık açık uyardı: Bunu yapan çok üzülür! Altın fiyatlarında OKKALI yükseliş!
Altın tarihi zirveleri görmeye devam ediyor. Güvenli liman olarak anılan altın yatırımcısını mutlu etmeye devam ediyor. 1.269 seviyelerinde işlem gören gram altın piyasalarda 1300'lü fiyatları gördü. Peki altın neden yükseliyor? Altın ne zaman satmalı? Konuya ilişkin detayları Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş anlattı. İşte detaylar...