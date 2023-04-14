EYT fark ödemesi sorgulama e-Devlet 2023 | Maaş farkları gün gün hesaplandı! Kök aylık+Ödenecek maaş! 3.467-3.900-4.116-4.333 TL...

EYT yasası ile emekli olanlara ilk maaşlar yatmaya başladı. Emeklilik işlemlerini tamamlayan vatandaşlar maaş detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Emekli Sandığı emeklileri ise ayın 1'i ile 3'ü arasında maaşlarını alırken SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaşları normal şartlarda ayın 17'sinden itibaren başlıyor. Bu sebeple ilk emekli maaşlarını alacak vatandaşlar ayın 1'i ile maaş aldıkları tarih aralığının fark ödemesi gerçekleştiriliyor. Peki EYT maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?