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Haberler Galeri EYT fark ödemesi sorgulama e-Devlet 2023 | Maaş farkları gün gün hesaplandı! Kök aylık+Ödenecek maaş! 3.467-3.900-4.116-4.333 TL...

EYT fark ödemesi sorgulama e-Devlet 2023 | Maaş farkları gün gün hesaplandı! Kök aylık+Ödenecek maaş! 3.467-3.900-4.116-4.333 TL...

EYT yasası ile emekli olanlara ilk maaşlar yatmaya başladı. Emeklilik işlemlerini tamamlayan vatandaşlar maaş detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Emekli Sandığı emeklileri ise ayın 1'i ile 3'ü arasında maaşlarını alırken SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaşları normal şartlarda ayın 17'sinden itibaren başlıyor. Bu sebeple ilk emekli maaşlarını alacak vatandaşlar ayın 1'i ile maaş aldıkları tarih aralığının fark ödemesi gerçekleştiriliyor. Peki EYT maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 09:41
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EYT fark ödemesi sorgulama e-Devlet 2023 | Maaş farkları gün gün hesaplandı! Kök aylık+Ödenecek maaş! 3.467-3.900-4.116-4.333 TL...

EYT maaş farkı nedir sorusunun cevabı araştırılıyor. Nisan itibarıyla emeklilik hakkına kavuşan EYT'liler bu ay içerisinde promosyon, maaş ve fark ödemelerini alacaklar. En düşük emekli maaşı 7.500 olurken hesaplamalara göre maaş farkı eksik yatanlar detayları araştırmaya başladı. Peki maaş farkını almak için ne yapmak lazım, hesap nasıl yapılıyor? Maaş günü nasıl belirleniyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT fark ödemesi sorgulama e-Devlet 2023 | Maaş farkları gün gün hesaplandı! Kök aylık+Ödenecek maaş! 3.467-3.900-4.116-4.333 TL...

Milyonlarca EYT'li emeklilik için gün sayarken işlemleri tamamlananların aylık farkları bankalar vasıtasıyla ödenmeye başlandı.

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EYT fark ödemesi sorgulama e-Devlet 2023 | Maaş farkları gün gün hesaplandı! Kök aylık+Ödenecek maaş! 3.467-3.900-4.116-4.333 TL...

3 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme sonrasında milyonlarca EYT'li için emeklilik süreci de başlamış oldu.

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EYT fark ödemesi sorgulama e-Devlet 2023 | Maaş farkları gün gün hesaplandı! Kök aylık+Ödenecek maaş! 3.467-3.900-4.116-4.333 TL...

Mart ayı itibariyle başvurularını yapan EYT'liler için 1 Nisan'dan itibaren maaş hesabı başlarken emeklilik işlemleri de sürüyor.

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EYT fark ödemesi sorgulama e-Devlet 2023 | Maaş farkları gün gün hesaplandı! Kök aylık+Ödenecek maaş! 3.467-3.900-4.116-4.333 TL...

İşlemleri tamamlanan çok sayıda EYT'li de ilk ödemelerini bankadan çekmeye başladı.