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En az 50 KPSS puanı... Başvuru şartları neler? Hastanelere ve devlete işçi alımı 2023 | İşte kadro ve kontenjan!

Hastane ve devlet kurumlarına sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. İllere göre ihtiyaçların değiştiği ilanlarda en az 50 KPSS şartı aranıyor. Kamu bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar detayları araştırıyor. Peki kamu hastane personel alımı şartları neler? İşte konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2023 08:40 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 08:41
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En az 50 KPSS puanı... Başvuru şartları neler? Hastanelere ve devlete işçi alımı 2023 | Destek personeli, Sağlık teknikeri... İşte kadro ve kontenjan!

Kamu hastanelerine ve devlet kurumlarına girmek isteyenler iş ilanlarını yakından takip ediyorlar. 4/B sözleşmeli personel kapsamında gerçekleştirilecek olan alımlara ilişkin detaylar merak ediliyor. Aralarında büro ve destek personeli, sağlık teknikeri gibi branşların yer aldığı iş ilanlarında tüm detaylar açıklanıyor. İşte hastane iş başvuru şartları...

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En az 50 KPSS puanı... Başvuru şartları neler? Hastanelere ve devlete işçi alımı 2023 | Destek personeli, Sağlık teknikeri... İşte kadro ve kontenjan!

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

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En az 50 KPSS puanı... Başvuru şartları neler? Hastanelere ve devlete işçi alımı 2023 | Destek personeli, Sağlık teknikeri... İşte kadro ve kontenjan!

- Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
- KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

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En az 50 KPSS puanı... Başvuru şartları neler? Hastanelere ve devlete işçi alımı 2023 | Destek personeli, Sağlık teknikeri... İşte kadro ve kontenjan!

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

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En az 50 KPSS puanı... Başvuru şartları neler? Hastanelere ve devlete işçi alımı 2023 | Destek personeli, Sağlık teknikeri... İşte kadro ve kontenjan!

- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.