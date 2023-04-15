15 Nisan 2023, Cumartesi
En az 50 KPSS puanı... Başvuru şartları neler? Hastanelere ve devlete işçi alımı 2023 | İşte kadro ve kontenjan!
Hastane ve devlet kurumlarına sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. İllere göre ihtiyaçların değiştiği ilanlarda en az 50 KPSS şartı aranıyor. Kamu bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar detayları araştırıyor. Peki kamu hastane personel alımı şartları neler? İşte konuya ilişkin detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 15.04.2023 08:40 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 08:41
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