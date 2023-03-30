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Haberler Galeri İŞKUR'dan öğrencilere müjde! Günlük miktar 327 TL'ye yükseldi! 18 yaş üstüne aylık 8.506 TL ödeme...

İŞKUR'dan öğrencilere müjde! Günlük miktar 327 TL'ye yükseldi! 18 yaş üstüne aylık 8.506 TL ödeme...

İŞKUR son dakika duyurdu! Milyonlarca kişiye iş olanağı sağlayan İŞKUR, işbaşı eğitim programları kapsamında öğrencilere yapılan ödemeleri artırdı.Öğrencilere yapılan günlük ödeme 245 liradan 327 liraya yükselmiş oldu.Yüzde 33 artışla işbaşı eğitim programına 26 gün tam katılım sağlanması halinde öğrencilere 8 bin 506 lira 68 kuruş ödeme yapılacak. Sisteme kayıtlı iş arayışında olanların mesleki deneyim kazanmaları ve istihdam sürecine katılmaları düzenlenen program için detaylar belli oldu. Başvuru yapmak isteyenler, konuya dair detayları araştırmaya başladı. İşte, eğitim programı için başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 30.03.2023 17:51 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 17:56
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İŞKUR’dan öğrencilere müjde! Günlük miktar 327 TL’ye yükseldi! 18 yaş üstüne aylık 8.506 TL ödeme...

İŞKUR öğrencilere müjdeyi verdi! Türkiye İş Kurumu açık iş ilanları ve deneyim kazanmak amacıyla düzenlenen eğitim programları vatandaşlar tarafıdnan ilgiyle takip ediliyor. İşbaşı eğitim programı kapsamında öğrencilere yapılan günlük ödeme 327 liraya yükseltildi. Öte yandan o kişilere ise 8 bin 506 TL ödeneceği belirtildi. Konuya dair detaylar başvuru yapmak isteynler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, İŞKUR işbaşı eğitim programına nasıl başvurulur? İşte, gerekli şartlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR’dan öğrencilere müjde! Günlük miktar 327 TL’ye yükseldi! 18 yaş üstüne aylık 8.506 TL ödeme...

GÜNLÜK ÖDEMELER YENİDEN DÜZENLENDİ!

İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca daha önce ilgili yönetmelik kapsamında uygulanan işbaşı eğitim programlarında yapılan günlük ödemeler yeniden düzenlendi.

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İŞKUR’dan öğrencilere müjde! Günlük miktar 327 TL’ye yükseldi! 18 yaş üstüne aylık 8.506 TL ödeme...

GÜNLÜK ÖDEMELER 327 TL OLDU

Böylece, 1 Nisan itibarıyla kurumca düzenlenen işbaşı eğitim programlarında yararlanan lise ve altı örgün eğitime devam eden katılımcılar hariç herhangi bir öğrencilik statüsündeki katılımcılara, iş arayan statüsündeki katılımcılar için belirlenen tutar olan 327 lira 18 kuruş ödenecek.

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İŞKUR’dan öğrencilere müjde! Günlük miktar 327 TL’ye yükseldi! 18 yaş üstüne aylık 8.506 TL ödeme...

O ÖĞRENCİLERE 8 BİN 506 TL ÖDENECEK!

Yüzde 33 artışla işbaşı eğitim programına 26 gün tam katılım sağlanması halinde öğrencilere 8 bin 506 lira 68 kuruş ödeme yapılacak.

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İŞKUR’dan öğrencilere müjde! Günlük miktar 327 TL’ye yükseldi! 18 yaş üstüne aylık 8.506 TL ödeme...

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,

* 15 yaşını tamamlamış olmak,