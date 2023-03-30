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Haberler Galeri BİM Aktüel 31 Mart Cuma | İndirimli ürün listesinde yok yok! Katlanabilir elektrikli bisiklet 13.999 TL, Oto halı pas pas 109 TL...

BİM Aktüel 31 Mart Cuma | İndirimli ürün listesinde yok yok! Katlanabilir elektrikli bisiklet 13.999 TL, Oto halı pas pas 109 TL...

BİM aktüel ürünlerinde bu hafta neler var sorusunun cevabı araştırılıyor. 31 Mart'tan itibaren geçerli olacak olan aktüel indirimli ürünler listesi sıklıkla merak ediliyor. Zincir marketler her hafta çeşitli ürünleri indirimli olarak sunuyor. BİM'de bu hafta, elektrikli bisiklet 13.999 TL, dönen başlıklı taşıt yıkama fırçası 399 TL, oto halı pas pas 109 TL'de başlayan fiyatlarla satılacak. Peki bu cuma BİM'de neler var?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2023 14:36
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BİM Aktüel 31 Mart Cuma | İndirimli ürün listesinde yok yok! Katlanabilir elektrikli bisiklet 13.999 TL, Oto halı pas pas 109 TL...

BİM aktüel ürünlerinde bu hafta neler var sorusunun cevabı araştırılıyor. 31 Mart'tan itibaren geçerli olacak olan aktüel indirimli ürünler listesi sıklıkla merak ediliyor. Zincir marketler her hafta çeşitli ürünleri indirimli olarak sunuyor. BİM'de bu hafta, elektrikli bisiklet 13.999 TL, dönen başlıklı taşıt yıkama fırçası 399 TL, oto halı pas pas 109 TL'de başlayan fiyatlarla satılacak. Peki bu cuma BİM'de neler var?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM Aktüel 31 Mart Cuma | İndirimli ürün listesinde yok yok! Katlanabilir elektrikli bisiklet 13.999 TL, Oto halı pas pas 109 TL...

BİM 31 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

LG 50 INÇ UHD SMART TV 10.999 TL

Dijitsu 58 INÇ UHD ANDROID LED TV 6.899 TL

Fakir Atria Elektrikli Süpürge 1.899 TL

Letoon Kamuflaj Desen Spor Ayakkabı 249 TL

Sarar Battaniye Çift Kişilik Battaniye 99 TL

Koltuk Örtüsü Jakarlı 79,50 TL

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BİM Aktüel 31 Mart Cuma | İndirimli ürün listesinde yok yok! Katlanabilir elektrikli bisiklet 13.999 TL, Oto halı pas pas 109 TL...

Elektrikli Bisiklet 13.999 TL,

Dönen Başlıklı Taşıt Yıkama Fırçası 399 TL,

Çok Amaçlı Su Püskürtücü Aparat 69 TL,

Motosiklet - Bisiklet Telefon Tutucağı 199 TL,

Oto Halı Paspas Seti 109 TL

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BİM Aktüel 31 Mart Cuma | İndirimli ürün listesinde yok yok! Katlanabilir elektrikli bisiklet 13.999 TL, Oto halı pas pas 109 TL...

Garden Life Bitki Toprağı 17,50 TL

Hasır Dekoratif Sepet 99 TL

4'lü Çiçek Yetiştirme Çantası 59 TL

Sebze Yetiştirme Kiti 34,75 TL

Bitki Besinleri 29,50 TL

Begonya Saksı 39,50 TL

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BİM Aktüel 31 Mart Cuma | İndirimli ürün listesinde yok yok! Katlanabilir elektrikli bisiklet 13.999 TL, Oto halı pas pas 109 TL...

Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 219 TL

Kulplu Fırın Tepsisi 199 TL

Desenli Baharat Seti 129 TL

Desenli Saklama Kabı 129 TL

Kahvaltı Tabağı 59 TL

Büyük Salata Tabağı 49 TL

Paşabahçe Şelale Çay Bardağı 49 TL