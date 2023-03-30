BİM Aktüel 31 Mart Cuma | İndirimli ürün listesinde yok yok! Katlanabilir elektrikli bisiklet 13.999 TL, Oto halı pas pas 109 TL...

BİM aktüel ürünlerinde bu hafta neler var sorusunun cevabı araştırılıyor. 31 Mart'tan itibaren geçerli olacak olan aktüel indirimli ürünler listesi sıklıkla merak ediliyor. Zincir marketler her hafta çeşitli ürünleri indirimli olarak sunuyor. BİM'de bu hafta, elektrikli bisiklet 13.999 TL, dönen başlıklı taşıt yıkama fırçası 399 TL, oto halı pas pas 109 TL'de başlayan fiyatlarla satılacak. Peki bu cuma BİM'de neler var?