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27 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvurana para yardımı yapılacak! Anında 650 TL ödeme! E-Devlet başvuru şartları nelerdir? Başvurana para yardımı yapılacak! Anında 650 TL ödeme! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Koronaivüs salgını döneminde ekonomik anlamda zoe dönem geçiren vatandaşlara devlet tarafından destek ödemeleri sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla vatandaşlara ödemeler ulaştırılıyor. Bu kapsamda, sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yapılan nakdi yardımda ödemeler içinde yer alıyor. İki ayda bir PTT aracılığıyla ödenen 325 TL için başvuru şartlarını yerine getirmek grekiyor. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 27.12.2020 15:57 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 16:04
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı tarafından pandemi nedeniyle ihtiyacı olan vatandaşlara destek ödemeleri sürüyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ödemelerinden biri de, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlardır. Başvuruları kabul edilen vatandaşlar PTT üzerinden iki ayda bir olmak kaydıyla ödemelerini alabilecek. Ödemenin tüm detaylarını haberimizde bulabileceksiniz. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
GALERİ DEVAM EDİYOR YARDIMDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yapılan nakdi yardımlardır.
Ödemeler ise T.C. Kimlik numaraları ile birlikte iki ayda bir olmak şartıyla PTT üzerinden ödenir. Ödeme tutarı 325 TL'dir, İki ayın toplamında 650 TL ödeme yapılır.
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIMLAR NELERDİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca düzenlenen eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar Sosyal Yardımlaşma Vakıfları tarafından muhtaçlık seviyesi belirlenen 18 yaşından büyük bireylere verilir. Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı çerçevesinde sosyo-ekonomik açıdan zorluk yaşayan dul kadınlara yardım sağlanır.
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIMIN ŞARTLARI NELERDİR?
Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlardan faydalanabilmek için hak sahiplerinin yerine getirmesi gerekli olan şartlar ilgili bakanlık tarafından belirlenmiştir:
Eşi vefat eden kadın yardımının temelk şartları içerisinde kişilerin muhtaçlık seviyesinin tespit edilmesi yer alır.