Başvurana para yardımı yapılacak! Anında 650 TL ödeme! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

Koronaivüs salgını döneminde ekonomik anlamda zoe dönem geçiren vatandaşlara devlet tarafından destek ödemeleri sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla vatandaşlara ödemeler ulaştırılıyor. Bu kapsamda, sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yapılan nakdi yardımda ödemeler içinde yer alıyor. İki ayda bir PTT aracılığıyla ödenen 325 TL için başvuru şartlarını yerine getirmek grekiyor. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?