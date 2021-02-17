Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yazısına göre, özellikle pandemi döneminde alınan tedbirler ile istihdamın önünü açacak birçok teşvik ve uygulama devreye alındı. Kısa çalışma ödeneğinden nakdi ücret desteğine, işe geri dönüş teşviklerine kadar birçok uygulama ile hem işsizliğin önlenmesi hem de istihdamın korunması sağlandı. Bu noktada işsizler için de birçok düzenleme devrede.