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17 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR'dan müjde: İşsize çifte maaş! İşsizlik maaşının yanı sıra o ödemelerden de faydalanabilirsiniz! İşte detaylar İŞKUR'dan müjde: İşsize çifte maaş! İşsizlik maaşının yanı sıra o ödemelerden de faydalanabilirsiniz! İşte detaylar Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler nedeniyle bazı işletmelerin faaliyetlerine geçici süreliğine ara verildi. Bu sebepten dolayı işsiz kalan vatandaşlar işsizlik maaşından faydalanabiliyor. 10 ay süreyle verilen işsizlik maaşlarının yanı sıra İŞKUR'dan çift maaş almak mümkün. Bu yıl için işsize aylık en düşük 1.431 lira, en yüksek 2.862 TL ödeniyor. İşsizlere yönelik çift maaş alma yollarını yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 17.02.2021 12:39 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 12:39
İŞKUR'dan işsiz kalan vatandaşlar için işsizlik maaşı veriliyor. Bazı iş yerlerinin geçici olarak faaliyetlerine ara verilmesinin ardından işsiz kalan vatandaşlar, belli prim şartlarını tamamladıklarında, çalışma sürelerine göre 10 aya kadar süreyle maaş alabiliyor. Bunun yanı sıra isteyenler bu sürede meslek kurslarına katılıp günlük yapılan ödemeden de faydalanarak çift maaş alabiliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yazısına göre, özellikle pandemi döneminde alınan tedbirler ile istihdamın önünü açacak birçok teşvik ve uygulama devreye alındı. Kısa çalışma ödeneğinden nakdi ücret desteğine, işe geri dönüş teşviklerine kadar birçok uygulama ile hem işsizliğin önlenmesi hem de istihdamın korunması sağlandı. Bu noktada işsizler için de birçok düzenleme devrede.
■ 10 AY MAAŞ: İşsizler belli prim şartlarını tamamladıklarında, çalışma sürelerine göre 10 aya kadar süreyle maaş alabiliyor. Bu maaştan sadece damga vergisi kesiliyor.
Bu yıl için işsize aylık en düşük 1.431 lira, en yüksek 2.862 TL ödeniyor.
■ İŞBAŞI EĞİTİMİ VE HARÇLIK: İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor. İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68 TL, öğrenciler için 81,51 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34 TL zaruri gider ödemesi yapılıyor.
■ İŞTE ANNE PROJESİ: İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi yapılıyor.