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17 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İstanbul'daki bu konutlar yarı fiyatına satışta! İşte ilçe ilçe uygun fiyatlı evler Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İstanbul'daki bu konutlar yarı fiyatına satışta! İşte ilçe ilçe uygun fiyatlı evler
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar uygun fiyatlı konutları araştırıyor. Son zamanlarda konut fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Uygun fiyatlara ev bulmak zorlaşırken, bazı yollarla neredeyse yarı fiyatına konut sahibi olunabiliyor. Herhangi bir nedenle borç yükümlülüğünü yerine getiremeyenlerin konutları icra yoluyla satışa çıkarılıyor. İşte İstanbul'da icra yoluyla satışa çıkarılan uygun fiyatlı evler...
Giriş Tarihi: 17.02.2021 11:23
İstanbul'da ev fiyatları ne kadar? Konut fiyatlarının artış göstermesi ile birlikte uygun fiyatlı konut arayışında olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Fiyatların yükselmesiyle birlikte uygun fiyatlara ev bolmak zorlaştı. Geçtiğimiz yıl kamu bankaları tarafından düşük faizli kredi kampanyası ile hem sıfır hem de ikinci el konut satışları artmıştı. Kampanyanın sona ermesi ve kredi faizlerinin yükselmesiyle uygun fiyatlı evler araştırılmaya başlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hürriyet'in haberine göre, herhangi bir nedenle borç yükümlülüğünü yerine getiremeyenlerin konutları icra yoluyla satışa çıkarılıyor. Mağdur olan alacaklıların borçları da bu şekilde ödenmiş oluyor. İcradan satışa çıkan konutlar rayiç bedelin neredeyse yarısına kadar daha uygun fiyatla yeni sahiplerinin oluyor.
İnternet üzerinden icra ihalesine katılabilme imkanıyla birlikte çok kolay ev sahibi olunuyor. Ücretsiz olan UYAP E-Satış sitesine kayır olunarak taşınır, taşınmaz her ihaleye girilebiliyor.
İhaleye girmede önce açıklama kısmında alınacak mala ilişkin detaylı bilgilerin edinilmesi gerekiyor. Satın alınacak malın özellikleri, vergisi, hissesi kontrol edildikten sonra teminat yatırma işlemini gerçekleştiriliyor. İcra dairesinin belirttiği hesaba teminat yatırıldıktan sonra ilgili taşınmazın ihalesine katılma hakkını elde ediyorsunuz.
İnternet üzerinden ya da mezat salonuna giderek açık artırma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz.
KONUTLAR YARI FİYATINA
İhaleye çıkan evler için öncelikle bir ekspertiz gerçekleştiriliyor. Evin konumu, özellikleri, bulunduğu yere ilişkin tüm bilgiler aktarıldıktan sonra muhammen bedeli yani şu an satılsa edeceği değer ortaya çıkarılıyor. İhale ise genellikle muhammen bedelin yarısı kadar tutardan başlıyor. Örnek olarak 1 milyon liralık daire ihaleye 550 bin liradan çıkıyor.
İCRALIK KONUTLARA KREDİ VERİLİYOR MU?
İcradan satılan konutlara mortgage kredisi çıkmıyor. Evi ya peşin olarak alacaksınız ya da eksik kalan kısmını bankadan ihtiyaç kredisiyle borçlanarak ya da yakın çevrenizden borç alarak satın alabilirsiniz.