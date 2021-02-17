Hürriyet'in haberine göre, herhangi bir nedenle borç yükümlülüğünü yerine getiremeyenlerin konutları icra yoluyla satışa çıkarılıyor. Mağdur olan alacaklıların borçları da bu şekilde ödenmiş oluyor. İcradan satışa çıkan konutlar rayiç bedelin neredeyse yarısına kadar daha uygun fiyatla yeni sahiplerinin oluyor.

İnternet üzerinden icra ihalesine katılabilme imkanıyla birlikte çok kolay ev sahibi olunuyor. Ücretsiz olan UYAP E-Satış sitesine kayır olunarak taşınır, taşınmaz her ihaleye girilebiliyor.